ClioMakeUp torna a casa: commovente messaggio alle figlie

Il ritorno di ClioMakeUp a casa dopo il parto

ClioMakeUp è potuta tornare a casa dopo il parto. Un momento carico di emozioni, quello del primo incontro fra le due sorelle, che la youtuber ha voluto immortale con una foto e un messaggio pubblicati su Instagram. Negli ultimi giorni, aveva parlato della sua gravidanza e della paura che aveva vissuto in America; per fortuna tutto è andato per il verso giusto, lei sta bene, la nuova arrivata anche. La sua famiglia è serena e non vede l’ora di poter uscire di casa assieme alle sue due bambine, dopo questi mesi di quarantena.

Le due figlie di ClioMakeUp si incontrano: grande emozione

Dopo la nascita della seconda figlia, ClioMakeUp ha adesso raccontato di aver lasciato l’ospedale con un messaggio scritto sul suo profilo Instagram: “Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis! Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi, ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘babysitter, babysitter’. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti. Grazie, ClioFamily!”.

Il pensiero di ClioMakeUp alle mamme in gravidanza

Si è poi rivolta a tutte le donne che stanno vivendo la gravidanza durante la quarantena: “Un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo ‘complicato’: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività. L’amore e la vita vincono sempre!”. In Italia ha riottenuto la tranquillità, visto che in America non se la stava passando proprio bene, come aveva confessato durante una diretta di Vanity Fair: “Non voglio che le mie figlie mi vedano continuamente piangere. Mia figlia si svegliava nella notte con gli incubi per questo. Vedermi così fragile per lei non era la cosa migliore. Per lei ho detto: ‘No, devo essere forte”.