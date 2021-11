Cliomakeup: proposte di reality per la youtuber, la sua risposta

Vedremo mai Clio Zammatteo alias ClioMakeUp come concorrente ad un reality show come, per esempio, l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip? Le proposte, a quanto pare, ci sono state e sono state pure parecchie. Eppure, la make-up guru italiana per eccellenza, vera e propria pioniera di Youtube Italia, non è molto interessata.

ClioMakeup ha fatto chiarezza su questo punto in una recente intervista concessa a Francesco Canino de Il Fatto Quotidiano. La webstar ha svelato che nonostante sia stata molto corteggiata dai reality la sua risposta è sempre stata un secco no. “Sì [me l’hanno chiesto di partecipare] ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei.”

Non ce ne stupiamo molto, dopo tutto. Clio Make Up si è sempre mostrata come la ragazza della porta accanto che mai riusciremmo a vedere in mezzo ad una rissa trash. Clio è oggi mamma di due bimbe e moglie felice di Claudio Midolo, con cui è sposata dal 2008.

L’intervista a Il Fatto Clio l’ha concessa nell’ambito della fase promozionale del suo nuovo programma, “Clio Back Home”. La trasmissione seguirà le avventure della webstar e della sua famiglia dopo il trasferimento definitivo in Italia. Per una decina d’anni, la Zammatteo e il marito (con i loro adorati gatti) hanno infatti vissuto e lavorato a New York. Con la nascita della loro seconda figlia e con lo scoppio della pandemia, i due si sono resi conto che forse valeva la pena tornare in Italia, anche per seguire più facilmente il team che lavora con loro. Negli ultimi anni, infatti, oltre al lavoro da youtuber e influencer nel mondo del beauty Clio Zammatteo ha anche aperto un sito e una serie di pop-up shop, oltre ad avere lanciato la sua personale linea di trucchi.

Insieme a Francesco Canino la beauty guru ha anche avuto occasione di parlare ai suoi problemi di peso e al rapporto con il suo corpo. Anche lei, come molte altre donne, è infatti stata vittima di bodyshaming da parte delle “hater” online. A riguardo, Clio MakeUp ha commentato: