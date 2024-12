ClioMakeUp, la Calza Della Befana delude: fans in rivolta

Mancano ormai pochi giorni all’Epifania che, come recita il detto “Tutte le feste si porta via”. Come da tradizione, il giorno del 6 gennaio molti regaleranno la classica Calza Della Befana ai propri cari, ricolma di dolcetti per i più piccoli e con qualche pensierino più studiato per gli adulti. Infatti non si è mai troppo grandi per ricevere in dono una Calza nel giorno dell’Epifania, motivo per il quale negli ultimi anni molte aziende di dolciumi, e non solo, hanno iniziato a produrre Calze Della Befana che potessero essere di gradimento anche per gli adulti. Uno degli esempi più classici è quella formata da ClioMakeUp.

Sono infatti già alcuni anni che la celebre makeup-artist mette in commercio la sua Calza Della Befana, dedicata a tutti coloro che la mattina del 6 gennaio amano ricevere la visita della vecchietta vestita di stracci. Quest’anno però, il video presentazione del prodotto postato dalla makeup-artist sul suo profilo Instagram ha sollevato un polverone di critiche: ecco perché.

La Calza della Befana di Clio non convince

Come si evince dalla sezione dei commenti sotto l’ultimo post Instagram di ClioMakeUp, la Calza della Befana del 2025 proprio non è piaciuta ai fans, che sono rimasti a dir poco delusi dal suo contenuto. La Calza, realizzata in collaborazione con Dolci Preziosi, stando alle valutazioni di alcuni utenti del web, sarebbe del tutto identica a quella dello scorso anno.

All’interno infatti, come mostrato anche dalla stessa Clio nel video presentazione, si possono trovare dolciumi vari e sorprese a tema beauty. Sono state proprio queste ultime a deludere le aspettative dei consumatori, convinti di trovare qualche novità rispetto alla passata edizione. A quanto pare invece, come anticipato, le sorprese beauty potrebbero essere le stesse dell’anno passato e non includere alcun prodotto make-up.

“Solo barrette e carbone? Nemmeno un trucco? Ma quanto costa?”, “Cioè una si compra questa calza e trova dolcetti ed una lima? Ma sei seria?” e “Ma non c’e’ nemmeno un trucco?”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai followers di Clio sotto al video nel quale la makeup-artist apre la Calza della Befana per mostrarne il contenuto.

Insomma, come sottolineato poc’anzi, molti dei fans della nota truccatrice sono rimasti a dir poco scioccati dal fatto di non aver visto tirar fuori dalla Calza nemmeno un trucco, soprattutto considerando il fatto che la Zammatteo è proprietaria di un brand di cosmetici.

Qualcuna poi ha voluto spezzare una lancia a favore della makeup-artist: trattandosi infatti di una semplicissima Calza della Befana, che per antonomasia contiene sorprese dal prezzo molto contenuto, sarebbe stato strano trovare al suo interno prodotti make-up, il cui valore è nettamente superiore a quello di vendita della Calza.

Insomma, come al solito, quando si tratta di questioni commerciali, il rischio di tirare su un polverone è sempre dietro l’angolo.