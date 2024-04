Cliomakeup fa la blefaroplastica. I fan: “non bisognava accettarsi?”

La make-up artist Clio nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo tutorial sul suo profilo Instagram. Nel reel, oltre a mostrare il trucco, ha preso l’occasione per annunciare che nei prossimi giorni sarà assente dai social. Il motivo? L’influencer si sottoporrà ad una blefaroplastica per eliminare la sua palpebra cadente. Molti fan hanno sostenuto la loro beniamina. Altri invece si sono scatenati con le critiche, soprattutto facendo riferimento all’accettazione del proprio aspetto esteriore, un tema che la blogger porta da anni sui suoi canali.

ClioMakeup ha sempre mantenuto un rapporto di fiducia con i propri fan raccontando molti aspetti della sua vita privata, tra cui momenti di fragilità e insicurezze. Ora, così come in passato, ha deciso di condividere con i followers anche questa nuova scelta riguardante il suo aspetto fisico. Scelta che, in qualche modo, andrà a cambiare anche la tipologia di contenuti proposti nei video.

Con l’ultimo tutorial pubblicato su Instagram, Clio ha annunciato la decisione di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. All’interno della clip, mentre si trucca, l’influencer ha spiegato che il prossimo 12 aprile sarà sotto i ferri per una blefaroplastica. L’obiettivo è quello di correggere un piccolo difetto del suo viso. Più precisamente, l’intervento andrà ad eliminare in maniera definitiva la palpebra cadente di Clio.

La make-up artist ha spiegato di aver scelto di fare questa operazione perché nell’ultimo periodo non trovava soddisfacenti i risultati dei suoi video di trucco. In particolare, Clio ha specificato che da sempre faceva caso al suo difetto della palpebra ma che, fino a poco tempo fa, questo dettaglio del viso non le aveva dato molto fastidio.

La blogger, con una carriera di 16 anni, ha continuato svelando che sono stati proprio i commenti del suo pubblico a dare un peso maggiore al suo difetto estetico, fino a farglielo trovare intollerabile. Da qui, la decisione di ricorrere alla chirurgia estetica per rimuovere definitivamente il “problema”.

I commenti dei followers

Ma come hanno preso la notizia i fan? Forse proprio per le motivazioni fornite da Clio, molti suoi followers si sono permessi di smuovere critiche sulla decisione dell’influencer. In particolare, molti utenti nei commenti sottolineano come la scelta di rimuovere un difetto estetico sia in contrapposizione rispetto a quanto professato da sempre dalla blogger.

Alcuni followers si sono sentiti presi in giro da Clio, che negli anni aveva parlato molto spesso del problema dell’accettazione di sé stessi, dicendo di piacersi così com’era e spingendo il suo pubblico a fare altrettanto con il loro aspetto fisico. Un’utente commenta:

Però tu sei sempre stata la prima a dirci di accettarci così come siamo, aiutandoci con il make up….e poi ti rifai. Non lo trovo coerente

Qualcuno sottolinea come un’influencer con così tanti followers che diffonde messaggi di questo genere dovrebbe poi far attenzione anche alle scelte personali che condivide:

Dov’è finito il discorso sull’accettarsi così come si è? Qualcuno obietta che si è liberi di fare quel che si vuole, ovvio, ma chi diffonde questi messaggi ha la responsabilità verso utenti fragili che già non si accettano, se poi sentono queste cose vanno in crisi.

C’è stato anche chi, ascoltando le parole di Cliomakeup, ha mostrato vicinanza alla blogger, condannando i commenti fatti dai fan che l’hanno pian piano spinta a non accettare la sua palpebra cadente: