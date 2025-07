Clio Make Up, rivelazioni sulla fine delle nozze: “Dove vivo ora e i motivi del crac”

Sembravano la coppia perfetta, inscalfibile e felice. Come un fulmine a ciel sereno è invece arrivata la separazione, circa un anno fa. A distanza di dodici mesi dal crac sentimentale, Clio Make Up ha svelato i dettagli della fine del suo matrimonio con l’ex marito Claudio Midolo, co-fondatore del suo brand e game designer di professione. I due sono convolati a nozze a New York nel 2008. Nella Grande Mela hanno vissuto diversi anni, prima di far ritorno in Italia con le loro due figlie, Grace Cloe e Joy Claire. Ed è proprio in Italia che la relazione è giunta al termine. Nessun tradimento a terremotare la loro vita familiare. Il rapporto era ormai logoro. Da qui la decisione di lasciarsi.

Clio Make Up a cuore aperto sulla fine del matrimonio con Claudio Midolo

Conversando con i propri fan, Clio ha fatto alcune interessanti rivelazioni relative alla sua vita post matrimonio. Innanzitutto, ha sottolineato che con l’ex marito ha rapporti più che civili, anche se limitati alla gestione delle figlie. “Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”, ha raccontato l’influencer che ha poi aggiunto come ha vissuto i primi 12 mesi da single e i motivi che hanno portato lei e Midolo a decidere di proseguire le loro vite separatamente:

Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così.

Clio Make Up ha anche fatto sapere che a breve traslocherà in un nuovo appartamento vicino alla scuola frequentata dalle figlie. Dunque lascerà definitivamente l’abitazione in cui ha vissuto con Midolo in Italia. Anche perché quella dimora è stata costruita dalla famiglia dell’ex marito. La stessa influencer ha voluto spiegare con precisione la situazione:

“La casa vecchia è quella dove siamo andati a vivere nel 2020, l’avevano costruita i genitori di Claudio. Non era completata ed era rimasta sfitta. Nel 2020, quando abbiamo lasciato l’America, abbiamo deciso di finirla noi, arredarla e andarci a vivere. Quando poi ci siamo separati, gli ho detto: ‘È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu’. E quindi ho cercato una nuova sistemazione e ho trovato il mio appartamentino, nuovo, ancora da finire”.

Claudio Midolo e Clio Make Up, l’annuncio congiunto della separazione

Era il 9 luglio di un anno fa quando Claudio Midolo e Clio Zammatteo hanno comunicato, tramite una nota congiunta, di aver preso la decisione di mettere fine al loro matrimonio. Nel comunicato riferivano che la scelta era stata sofferta e presa con “cuore pesante”. I due avevano però evidenziato che l’addio sentimentale non avrebbe messo fine alla loro collaborazione professionale. Oggi hanno buoni rapporti e remano nella stessa direzione per il bene delle figlie.