“Clio Make Up in appartamento, tu nelle ville”: l’ex marito sbotta

Poco meno di un anno fa, più precisamente nel luglio 2024, Clio Make Up, al secolo Clio Zammateo, e Claudio Midolo annunciavano la fine del loro matrimonio dal quale sono nate due figlie, Grace Cloe e Joy Claire. La rottura, del tutto inaspettata per i fan, fortunatamente non è stata traumatica. I due ex coniugi hanno spiegato che sono rimasti in ottimi rapporti e che avrebbero continuato a sostenersi a vicenda nonostante la fine della relazione. Sono stati di parola. Da quando si sono lasciati, infatti, anche pubblicamente si danno manforte e gioiscono dei successi dell’uno e dell’altra, come avvenuto lo scorso aprile quando Midolo si è congratulato con l’ex moglie per una importante iniziativa professionale. Nelle scorse ore, invece, l’uomo ha perso la pazienza dopo che una donna ha messo in circolo una voce che lo ha indispettito non poco.

Sfogo di Claudio Midolo, ex marito di Clio Make Up

“Tu nelle ville, Clio in appartamento. Che triste la vostra storia sia finita”. Questo è ciò che ha scritto una utente a Midolo su Instagram. L’imprenditore è rimasto basito dalla ricostruzione fuorviante della donna in questione ed ha sbottato, cogliendo anche l’occasione per fare una riflessione inerente a come alcune persone tendano a farsi idee senza sapere come realmente funziona una determinata situazione.

“A me dispiace che scrivano queste cose”, ha esordito Midolo, smentendo che l’ex moglie sia relegata in un appartamento mentre lui se la spassi in ville lussuose. “Le persone – ha aggiunto – pensano di poter giudicare il mondo da uno spioncino. Ma tu non sei mai entrato da quella porta”. “Ti manca il contesto. Non sai niente. Stai nel tuo”, ha chiosato mostrando un comprensibile fastidio.

Clio Make Up, ferita profonda in vacanza

Clio, che ha trascorso gli ultimi giorni in un Paese estero al caldo, nelle scorse ore, attraverso alcune storie Instagram, si è mostrata con un profondo taglio sulla fronte, spiegando ai propri fan che mentre stava giocando a mini golf le è arrivata una mazza in testa che le ha provocato una ferita non da poco. L’influencer ha riferito che il medico del posto a cui si è rivolta non le ha applicato i punti di sutura. Ha aggiunto che nelle prossime ore sbarcherà in Italia e andrà a farsi controllare dal suo medico di fiducia. Per il momento la ferita è stata tamponata con un cerotto.