Clio Make Up, l’ex marito assalito dalla nostalgia matrimoniale: la foto sorprende, ma lei lo snobba

Claudio Midolo rapito da un momento di nostalgia matrimoniale. L’agent designer, a sorpresa, ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram uno scatto risalente a dieci anni fa in compagnia dell’allora moglie Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo. I due sono stati sposati per circa 16 anni. Il matrimonio è stato celebrato a New York nel 2008. Dall’unione sono nate due figlie: Grace Cloe e Joy Claire, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Nel 2024 il colpo di scena: Zammatteo e Midolo hanno annunciato di aver preso la decisione di separarsi. Le loro migliaia di fan hanno sperato in un ritorno di fiamma che non c’è stato. Anzi, pare che Clio oggi abbia un nuovo compagno. Fatto sta che Claudio ha riacceso il gossip con il post poc’anzi menzionato.

Claudio Midolo pubblica uno scatto del 2015 con l’ex moglie Clio Make Up, ma lei non lo calcola

“Dai, però eravamo fighi”, ha scritto Midolo sotto a una foto in cui lo si vede nel 2015 all’Hard Rock Café di Miami. Nel post ha anche taggato l’ex moglie. Non appena il contenuto è stato diffuso su Instagram, centinaia di fan hanno commentato. Molti hanno invitato i due ex coniugi a ridarsi una seconda possibilità. Tutto romantico, tutto carino, tutto ‘vintage’. Un dettaglio non è però passato inosservato. La diretta interessata, vale a dire Clio, almeno pubblicamente ha snobbato la foto nonostante il tag dell’ex marito. Zammatteo, infatti, ha preferito non rilasciare commenti. Non ha nemmeno piazzato un like.

Clio Make Up ha un nuovo fidanzato?

Clio, dopo la separazione, sembra che abbia iniziato una nuova relazione sentimentale. Lo scorso giugno si è concessa dei giorni di relax nelle Langhe e in un paio di sue storie Instagram è spuntato un uomo misterioso. Secondo gli esperti di gossip, si tratta del suo nuovo compagno. L’influencer, dopo che lo ‘spiffero’ ha cominciato a circolare in rete, non ha né smentito né confermato la voce.

Per quanto riguarda il legame oggi con Midolo, in passato Zammatteo ha spiegato in diverse occasioni di avere rapporti distesi che gli permettono di gestire le figlie. Non a caso i due, in alcuni frangenti, si sono immortalati insieme dopo la rottura, mostrandosi sereni con Grace Cloe e Joy Claire.