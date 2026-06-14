Clio Make Up, ecco il nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio: foto e retroscena

Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo, avrebbe definitivamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo la fine del matrimonio con Claudio Midolo. I due ex hanno annunciato la rottura più di un anno fa. I fan più accaniti hanno sperato che il tempo li avrebbe fatti riavvicinare. Tali speranze sono state deluse: non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Anzi sembra che l’influencer di Belluno, 43 anni, abbia iniziato una nuova relazione. Questo almeno è ciò che ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, commentando una storia dell’imprenditrice.

Clio Make Up ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione

In questo momento Clio sta trascorrendo dei giorni spensierati nelle Langhe, fiabesca zona vitivinicola piemontese. Per intenderci, è la patria del Barolo. Ha pubblicato alcune storie su Instagram che hanno destato particolare curiosità: in una ha ripreso il panorama collinare, in un’altra si è immortalata in un ristorante e in una terza la si vede pedalare felice in sella a una bici. Gli ultimi due contenuti sono stati quelli che hanno catturato l’attenzione: in quello del ristorante, l’influencer è davanti a un tavolo apparecchiato per due, mentre in quello della scampagnata sul mezzo a due ruote, sul finale del video, appare un uomo, anche lui in sella a una bici, che pedala dietro di lei.

“C’è chi fa un po’ meno fatica con l’elettrica e chi no. Che paesaggi stupendi”, ha scritto a corredo della clip. Deianira Marzano, quando un utente le ha domandato se l’uomo in bici fosse il nuovo compagno di Clio, ha risposto con un convinto “sì”. Sembrerebbe quindi che il cuore della 43enne abbia ripreso a battere all’impazzata per un lui. Su quest’ultimo non è stato reso noto nessun altro dettaglio. Non si conosce l’identità, né si sa che lavoro faccia. Per ora l’imprenditrice non ha né confermato né smentito il gossip.

I rapporti oggi con l’ex marito Claudio Midolo

Per quel che invece riguarda i suoi attuali rapporti con l’ex marito, con il quale ha avuto le figlie Grace Cloe e Joy Claire, dovrebbero essere buoni. Entrambi, nei mesi scorsi, sebbene abbiano sottolineato che la separazione non è stata facile, hanno spiegato di avere un dialogo civile e di remare nella stessa direzione per il bene delle figlie.

Conversando con i propri fan l’estate scorsa, Clio aveva raccontato che con Midolo si sentivano “il giusto” per far sì che le loro bimbe fossero “il più possibile serene”. Aveva inoltre confessato che la decisione di separarsi era arrivata dopo che nel matrimonio erano da tempo sorti problemi.