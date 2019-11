Clio Make Up è incinta, maschio o femmina? Ecco svelata la verità: video

Clio Make Up è incinta, sarà maschio o femmina? Arriva la verità

Clio Make Up ci ha fatto proprio un bello scherzetto! Circa una settimana fa, la regina italiana del make up ha dato ai suoi follower una notizia a dir poco splendida: un altro bebè sta per arrivare nella sua famiglia. Si, proprio così, Clio è incinta e la piccola Grace diventerà una ‘big sister’. L’annuncio è stato a dir poco emozionante. La Zammatteo è apparsa raggiante insieme al marito Claudio e alla sua dolcissima primogenita. Un particolare, importante, però non ha svelato: il sesso del bambino. Lei stessa ha detto che ne era già a conoscenza ma ha aggiunto che preferiva attendere la giornata di oggi, perché doveva sottoporsi ad una visita che le avrebbe dato la conferma ufficiale. Bene, questa conferma è arrivata. E Clio tramite un bel video, dove stringe due palloncini colorati (uno blu e uno rosa) ha annunciato ai suoi fan che…sta per arrivare…un’altra bambina! Ebbene si, Grace avrà una sorellina!

Clio Make Up aspetta una femminuccia, una sorellina per Grace

La cosa divertente è che in molti erano convinti che si trattasse di un maschio e non di una femmina. E ciò lo si può notare anche guardando i risultati del sondaggio fatto dalla Zammatteo sul suo profilo Instagram. Sarà stata la parola ‘oliva’ che ha ingannato la maggior parte dei follower della bella Clio? Chissà! Fatto sta che, maschio o femmina, la notizia dell’arrivo di un bebè in famiglia è sempre meravigliosa! E adesso baby lenticchia avrà una sorellina con cui condividere i suoi giochi!

Clio Make Up, l’annuncio della gravidanza

“Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”, ha scritto Clio sotto il bellissimo video nel quale lei e la sua famiglia annunciavano la lieta novità. A lei sono volati gli auguri di tutti i suoi follower, tra cui anche qualche volto noto come Chiara Ferragni e Beatrice Valli.