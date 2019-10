Clio Make Up Zammatteo è incinta: Ferragni e Beatrice Valli le scrivono

Clio (Make Up) Zammatteo è incinta: seconda gravidanza per la truccatrice. Le Ferragni e Beatrice Valli le scrivono dopo l’annuncio

Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Lei stessa ha dato l’annuncio poche ore fa attraverso i suoi profili social in cui è apparsa in un breve video con il compagno Claudio e la figlia Grace, nata nel luglio del 2017. Immediata la reazione tripudiante del web. Sotto al suo post Instagram si sono fatti vivi altri pezzi da novanta dell’universo influencer, tra cui le sorelle Ferragni (Valentina e Chiara) e Beatrice Valli. Naturalmente ii loro sono stati messaggi d’affetto per la lieta notizia.

“Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister”

“Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister”. L’annuncio lo hanno dato, sorridenti e visibilmente emozionati, Clio e Claudio, che si sono ripresi assieme alla prima figlia. Il breve filmato è stato impreziosito dalla seguente didascalia: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Chiara Ferragni ha ricoperto di cuoricini Clio. “Che meravigliaaaaa! Auguri tesoro”, la reazione della sorella Valentina. Anche Beatrice Valli ha dato ‘la sua benedizione’: “Auguri di cuore da tutti noi!”.

Clio e Claudio, un amore solido e lungo che ha dovuto affrontare un aborto spontaneo

Clio e Claudio sono una coppia felice, sposata e duratura. Il loro amore dura da più di 10 anni. Tuttavia non sono nemmeno mancati i momenti difficili nella loro relazione. Uno dei più bui è stato quello in cui i due dovettero affrontare un aborto spontaneo. Accadde nel 2015. “Dopo è stato uno shock, ci abbiamo provato per oltre un anno [ad avere un figlio, Ndr]“, raccontava la Zammatteo qualche anno fa. Poi è finalmente arrivata Grace che ora è pronta a diventare “Big sister”. In arrivo un fratellino o una sorellina. Chissà…