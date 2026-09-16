Clio Make Up e Claudio Midolo, voci di ritorno di fiamma: lui interviene, si sfoga e svela la verità

Claudio Midolo si è sfogato dopo che una sua ‘mossa’ social ha riacceso il gossip sul matrimonio concluso con Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo. Circa una settimana fa, il game designer ha pubblicato su Instagram una foto in cui lo si vede felice e spensierato con Clio. Lo scatto, realizzato all’Hard Rock Cafè di Miami, risale al 2015 ed è stato impreziosito con la seguente didascalia: “Dai, però eravamo fighi”. Il 45enne è stato probabilmente assalito da un momento di nostalgia e nulla più. Fatto sta che in molti hanno iniziato a ipotizzare un ritorno di fiamma con l’ex moglie. E la faccenda ha fatto storcere il naso a Midolo.

Claudio Midolo e Clio Make Up di nuovo insieme? Il gossip e lo sfogo del 45enne

Qualcuno sotto il post ha scritto di pensare che sia stata Clio a mettere fine al matrimonio. “Ahahahahha ma che ne sai?”, la replica di Midolo. Si ricorda che i due ex coniugi non hanno mai rivelato i dettagli della conclusione del loro rapporto e non hanno nemmeno mai detto chi ha deciso di lasciare chi. La sola cosa che hanno evidenziato è che sono rimasti in rapporti civili, assicurando che avrebbero remato nella stessa direzione per il bene delle figlie Grace Cloe e Joy Claire (nove e sei anni).

Tornando al post nostalgico del game designer, a colpire è anche stato il fatto che Clio, almeno pubblicamente, non ha minimamente calcolato il contenuto dell’ex marito: niente like e nessun commento d’intesa. Silenzio tombale. A rinfocolare ulteriormente il gossip è stato un creator di TikTok che ha lanciato un’indiscrezione curiosa: “Claudio Midolo sembra ancora essere innamorato di Clio Makeup”.

Una ricostruzione che il diretto interessato non ha accolto con favore. E infatti ha risposto direttamente dal suo profilo Instagram, scrivendo: “La smettete? Un papà può avere un po’ di pace? Siamo in pace, basta!”. Anche in questo frangente l’ex moglie ha preferito non rilasciare alcuna esternazione: bocca cucitissima.

Clio Make Up è fidanzata?

Da quando è finito il matrimonio nel 2024, sia Claudio sia Clio non hanno intrecciato nuove love story importanti. Tuttavia, da qualche mese, si sussurra che l’imprenditrice digitale frequenti un uomo misterioso. I due, qualche mese fa, avrebbero anche trascorso alcuni giorni di relax nella splendida cornice delle Langhe. Quando è uscita l’indiscrezione sulla presunta neonata love story, come ha reagito Clio? Restandosene ancora una volta in silenzio.