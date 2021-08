Clio Make Up, docu-serie sulla sua vita: quando esce e dove vederla

La celebre make up artst ha fatto un annuncio inaspettato su Instagram che ha rallegrato non poco le sue fan: ecco di cosa si tratta

Clio Zammateo, meglio conosciuta come Clio Make Up, approda in tv sul canale Discovery + con una docu-serie dedicata alla sua vita privata ma anche della sua carriera. Il nuovo format televisivo prenderà il titolo di ‘Clio back home’.

Truccatrice professionista di Belluno, la Zammateo è diventata grazie ai suoi video tutorial riguardanti il make up (e non solo) un vero punto di riferimento per moltissime donne. Ed è grazie ai suoi messaggi ed insegnamenti che l’influencer ha stimolato molte ragazze e donne a curare maggiormente il proprio aspetto fisico e look.

La youtuber e web influencer ha lasciato New York durante il periodo della pandemia da Covid per trasferirsi in Virginia. Felicemente sposata dal 2008 con Claudio, la coppia ha due bambine, Grace e Joy. Una vita la sua che è diventata una docu-serie.

Con un video apparso nelle ultime ore su Instagram, l’influencer ha annunciato che dal 3 settembre andrà in onda su Discovery + ‘Clio backhome’. Effettivamente sono cambiate tante cose dal 2008 quando Clio caricava e condivideva su Youtube il suo primo video tutorial.

Le sue fan l’hanno infatti vista crescere. Ma sono diventati anche testimoni del primo cambiamento che c’è stato nella sua vita, cioè quello relativo alla sua passione che è diventata un lavoro a tutti gli effetti. Pian piano Clio da make up artist è passata anche a firmare la sua prima linea di prodotti cosmetici.

Ma se dal lato professionale la sua è stato tutto un successo dietro l’altro, anche sul piano privato la sua vita è stata ricca di avvenimenti importanti. L’amore con Claudio, la nascita delle sue due bimbe ed un trasloco transoceanico in piena pandemia.

Clio, infatti, ha preso una decisione molto importante. La make up artist ed il marito hanno deciso di lasciare New York per ritornare a vivere in Italia. Sono tanti quindi gli inediti e i retroscena che si potranno scoprire sulla vita dell’influencer guardando Clio Back Home. L’appuntamento quindi con la nuova docu-serie è per il 4 settembre 2021 su Discovery Plus.