Clerici vuota il sacco: “De Martino svacca” e rivelazioni su Amadeus

Antonella Clerici senza peli sulla lingua, fedele al suo stile schietto e diretto. La conduttrice di Legnano, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di alcuni suoi colleghi e non ha lesinato critiche alla Rai. In particolare ha tessuto le lodi di Stefano De Martino, rivelando anche un curioso retroscena riguardante uno scambio di messaggi privati avuto con il timoniere di Affari Tuoi. Dichiarazioni interessanti anche su Amadeus, descritto in modo differente rispetto alla narrazione che quasi tutti fanno dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. ‘Antonellina’ ha lasciato intendere che andare d’accordo con ‘Ama’ non è poi così semplice.

Le lodi a Stefano De Martino e le rivelazioni su Amadeus

Lunedì 23 dicembre, in prima serata su Rai1, condurrà Cena di Natale. Ad affiancarla ci saranno Gianni Morandi e Stefano De Martino. Quando le è stato chiesto se sia rimasta sorpresa del successo avuto dal collega campano alla guida di Affari Tuoi ha fornito la seguente risposta:

“No, me l’aspettavo, lo seguo da tempo, trovo che si possa definire uno showman: canta, balla, sa intrattenere in modo spontaneo. All’inizio era trattenuto, gliel’ho anche detto: adesso però molla, “svacca” un po’ come sai fare tu. Ormai si è cucito addosso il format”.

Capitolo Amadeus che, come è arcinoto, alla fine della scorsa stagione tv ha deciso di lasciare la Rai per trasferirsi a Discovery. La Clerici, sul conduttore ravennate, ha rilasciato esternazioni agrodolci, sostenendo che ‘Ama’ ha un carattere “particolare” e che “non è facile come sembra”:

“È un conduttore straordinario, ma ha un carattere particolare, non è facile come sembra: stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata. Ci sentiamo, so che è sereno e tranquillo, contento. Poi è chiaro e lo sa anche lui che è andato in un tv di nicchia rispetto a Rai1”.

Le critiche alla Rai

Per quel che riguarda i suoi lavori in Rai, la Clerici ha da poco festeggiato la conclusione di The Voice Kids, un vero e proprio successo sotto tutti i punti di vista. Ha avuto ottimi ascolti e anche più che buone recensioni da parte della critica. Tutti felici e contenti? Mica tanto visto che ‘Antonellina’ ha colto l’occasione per assestare una affilata e velenosa stoccata ai vertici della Tv di Stato: “La Rai è così, non ti fa mai sentire indispensabile e non lo dico solo io. Ogni tanto mi accorgo anche che le donne vengono trattate in modo diverso, ma io sono una che mette i puntini sulle “i”, non mi tiro indietro. Con tutti i difetti che riconosco alla Rai però sto bene dove sto”.

Nonostante sia in video da quasi 40 anni, non ha assolutamente voglia di godersi la pensione. Perché per lei la tv è prima di tutto una passione: “La prima cosa che faccio quando torno a casa è accendere il televisore, guardo di tutto con la curiosità di imparare sempre qualcosa“.

Infine ha parlato del rumoroso caso di Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno dal sindaco di Roma Gualtieri. La vicenda è stata dibattuta anche a livello politico. Tantissimi colleghi del trapper hanno parlato di censura e hanno attaccato l’amministrazione della Capitale, sostenendo che la decisione di estromettere il cantante sia stata una mossa sbagliata. La pensa così anche la conduttrice, seppur non è una fan di Effe: