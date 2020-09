Clerici: “Con la Rai contratto di un anno, è la prima volta. Ecco perché”

Lunedì 28 settembre si avvicina: trattasi del giorno in cui Antonella Clerici farà il tanto atteso rientro in tv, su Rai Uno, con il nuovo programma dedicato alla cucina È sempre mezzogiorno. La conduttrice, lungo le colonne del magazine Oggi, ha parlato a ruota libera delle sensazioni provate per l’imminente ritorno in video sulla tv di stato. Non solo: ha anche presentato per la prima volta Maelle, la figlia di 11 anni avuta dalla precedente relazione con Eddy Martens (l’uomo oggi vive in Belgio). Circa il nuovo show, afferma di essere molto felice perché l’ha pensato e l’ha voluto lei stessa, in prima persona, nella precisa veste in cui lo si vedrà.

Antonella Clerici: “Se È sempre mezzogiorno non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità”

Tanta carta bianca per il nuovo programma e, di conseguenza, anche tanta responsabilità. “Se non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità”, commenta la Clerici alla rivista Oggi. Fa inoltre sapere che per la prima volta in 35 anni di carriera si è fatta fare un contratto valido soltanto per 12 mesi. Insomma, Antonellina non vuole alcuna garanzia, ma soltanto che la trasmissione piaccia. Se non sarà così, il prossimo anno non si rinnoverà il contratto. Spazio quindi alla piccola Maelle che proprio non vuole saperne di lasciare, nemmeno per un giorno, la vita tranquilla di Arquata Scrivia (dove la conduttrice abita con Vittorio Garrone) per Milano. “Le ho proposto di venire qualche giorno con me a Milano, ma mi ha chiesto se fossi impazzita”, ha raccontato la Clerici, aggiungendo che il suo frutto d’amore ama i riti quotidiani e il clima placido che si respira lontano dalla metropoli. D’altra parte lei stessa lo apprezza, tanto che una volta terminato il lavoro negli studi televisivi tornerà quotidianamente a casa.

Antonella Clerici ed Eddy Martens insieme per il primo giorno di scuola della figlia

Oggi Antonella è serena e felice al fianco dell’imprenditore Vittorio Garrone. Di recente, è stata invece paparazzata con l’ex Eddy Martens: nessun ritorno di fiamma all’orizzonte, sia chiaro. I due si sono rivisti per il primo giorno di scuola della figlia. Oggi, come mostrato e raccontato la scorsa settimana dal magazine Gente, sono in ottimi rapporti ed entrambi hanno la priorità di dare tutto l’affetto possibile a Maelle.