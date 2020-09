Antonella Clerici ed Eddy Martens si rivedono: i rapporti oggi

Antonella Clerici ed Eddy Martens si rivedono per il bene della figlia Maelle che quest’anno ha cominciato da pochi giorni le scuole medie a Novi Ligure. I due ex si incontrano molto raramente dopo la fine della loro lunga love story, durata circa 10 anni. Lei da Roma si è trasferita ad Arquata Scrivia (Alessandria) da quando sta con Vittorio Garrone. Eddy invece è lontanissimo: attualmente vive in Belgio, a Bruxelles, con la fidanzata Carmen Carrasco (madre del calciatore della nazionale Belga Yannick Carrasco). Si capisce velocemente che la situazione non è delle più semplici per trovare le occasioni per trascorrere del tempo assieme. Ultimamente, invece, Antonella ed Eddy sono stati immortalati dal magazine Gente fianco a fianco, come ai vecchi tempi. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte: hanno voluto esserci entrambi per il primo giorno di scuola di Maelle.

Antonella Clerici ed Eddy Martens si rivedono: rapporti distesi

Il magazine Gente, oltre che ad aver paparazzato i due ex, spiega che la separazione avvenuta in passato non è stata esente da dolori sentimentali ma che oggi Antonella ed Eddy hanno ritrovato un buon rapporto e remano nella stessa direzione per il bene dell’amata figlia Maelle. Questioni del cuore a parte, la Clerici si appresta al grande ritorno su Rai Uno. Dal 28 settembre sarà al timone di È sempre mezzogiorno, programma che sostituirà lo storico la Prova del Cuoco che ha chiuso i battenti poco prima di festeggiare i vent’anni. Proprio il coocking show ha visto Antonellina protagonista per anni, prima che passasse il testimone nelle mani di Elisa Isoardi, oggi impegnata a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente.

Antonella Clerici pronta per la nuova trasmissione su Rai Uno

Inizialmente l’idea della Clerici e della Rai era di organizzare uno show originale direttamente dalla casa della conduttrice. Con l’avvento della pandemia da coronavirus, però, il progetto così pensato è naufragato. Troppe complicazioni e troppi rischi riguardanti lo spostamento di troupe e addetti ai lavori. Meglio rimanere negli studi, dove è più facile tenere monitorata la situazione relativa alle norme anti contagio da covid.