Clerici batte un colpo dopo l’intervento,ritorno sui social… con gaffe!

Finalmente la nostra Antonella nazionale è tornata a farsi vedere dopo l’operazione improvvisa. La Clerici ha da poco pubblicato una foto in cui si rilassa insieme a Vittorio Garrone in un posto da sogno, la “Casa nel bosco”. Tutto molto bello, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio ben visibile.

A ben 3 settimane dall’intervento la presentatrice si è lasciata immortalare sorridente insieme al compagno, mentre si gode la natura in una tenuta piemontese. Antonella Clerici ha però lasciato di stucco i fan, con una piccola gaffe che non è passata inosservata.

Nel suo post ha infatti scritto:

Noi sotto il kako della #casanelbosco @vittorio_garrone Relax, campagna, natura, animali.

Peccato che nonostante la splendida didascalia e il tag al suo attuale compagno, Antonella abbia fatto un errore non da poco: la pianta dei cachi si chiama “Caco” e non “Kako”! Tra i commenti al post, qualcuno le fa notare l’equivoco botanico, ma la maggior parte dei fan è contenta di vedere che sta bene e che si trova in convalescenza insieme al suo innamorato.

L’operazione, infatti, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Durante un controllo ginecologico di routine, la showgirl ha scoperto di avere una ciste ovarica maligna, da togliere urgentemente.

Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie.

Così Antonella Clerici aveva scritto su Instagram, informando il suo adorato pubblico di un periodo di assenza, focalizzandosi sulla prevenzione. Successivamente, il post tanto atteso del 17 giugno, in cui sorrideva in un selfie pieno di felicità:

“Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco, tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”.

Antonella Clerici, come sta e che malattia ha

Antonella Clerici si è accorta della ciste pericolosa in modo totalmente in aspettato e durante un controllo di routine. Non ha mai menzionato in maniera pubblica la malattia che l’ha colpita. Abbiamo appreso dall’intervista del suo medico chirurgo al Corriere della Sera che la conduttrice stava tenendo d’occhio una cisti ovarica da un po’ di tempo. Sembrava, infatti, che si stesse deformando progressivamente, risultando, quindi, maligna. Quel che è conta è che oggi stia bene e che il suo messaggio sia passato ai fan e a tutti quelli che la conoscono: prevenire è meglio che curare!