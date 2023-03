Reduce dal grande successo ottenuto prima con “The Voice Senior” e poi con “The Voice Kids“, Clementino è stato ospite oggi 15 marzo di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“. Il rapper ha parlato della sua esperienza nel fortunato talent show di Rai 1, della sua carriera e dei progetti futuri. Inoltre, a sorpresa è anche apparsa la sorella di Clementino, Milly, ingegnere che sta per diplomarsi in canto lirico. Insieme si sono esibiti in un bellissimo duetto, in cui si sono mescolati rap e lirica in una performance mozzafiato. Il cantante napoletano si è ormai fatto conoscere dal grande pubblico grazie al suo coinvolgente carisma mostrato a “The Voice”, dove si è spesso lasciato andare anche a momenti emozionanti, soprattutto con i piccoli partecipanti del programma. A tal proposito, la conduttrice del talk pomeridiano ne ha approfittato per chiedere al partenopeo se stesse pensando di avere un bambino o una bambina tutta sua.

Clementino ha confessato che ciò che lo fa più emozionare quando si trova a “The Voice” sono i racconti familiari. Lavorando molto, il rapper si trova spesso a stare lontano dalla sua famiglia e, per questo, questo tema rappresenta un punto debole per lui. Cogliendo la palla al balzo, Serena Bortone gli ha fatto una domanda diretta: “Senti, ma vogliamo mettere su famiglia?”. “Sono single. Non ho la fidanzata, come faccio a fare un figlio?”, ha risposto il cantante. La notizia ha colto tutti di sorpresa, dato che si pensava stesse ancora insieme alla (ormai ex) fidanzata, Martina Difonte, cantante di 25 anni. Negli scorsi mesi, i due si erano mostrati spesso insieme sui social, postando foto in cui si scambiavano teneri baci e dolci dediche.

A quanto pare, però, la storia sarebbe giunta al capolinea. Oltre alla risposta data oggi da Clementino a “Oggi è un altro giorno”, ci sono anche delle mosse social che confermano ulteriormente la separazione. Infatti, mentre Martina segue ancora il rapper su Instagram, quest’ultimo ha deciso di togliere il segui alla 25enne. Un gesto che, al giorno d’oggi, è un chiaro segnale quando si tratta di una coppia amorosa.

Dopodiché, la Bortone ha chiesto al napoletano quale fosse la sua donna ideale. “Io voglio innamorarmi, basta. Poi può essere bionda, mora, commercialista, calciatrice. Qualsiasi cosa, basta che sono veramente innamorato”, ha risposto Clementino. Insomma, nonostante abbia chiuso da poco la relazione con Martina, il giudice di “The Voice” non vede l’ora di aprire di nuovo il suo cuore e trovare una compagna di vita.