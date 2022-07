Clementino, guai a Ischia: ritirata la patente del rapper

Guai per Clementino a Ischia, dove gli è stata ritirata la patente. Una disavventura avvenuta nella notte di martedì scorso, la cui notizia esce fuori solo oggi. Secondo quanto riporta l’Ansa, il famoso rapper napoletano si trovava alla guida di un veicolo Ncc senza patente sull’Isola Verde. È stato ospite di una manifestazione cinematografica e, dopo essersi esibito in un locale del posto, si è messo alla guida di una monovolume da Noleggio Con Conducente per rientrare in albergo. Durante il percorso, però, Clementino sarebbe stato fermato per un controllo e qui sarebbe avvenuto il fatto.

Per guidare quel tipo di vettura è necessario essere in possesso del Cap, il Certificato di Abilitazione Professionale, abbinato alla rispettiva patente. Durante questo classico controllo della polizia, Clemente Maccaro – in arte Clementino – avrebbe mostrato una normale patente, senza esibire a il Certificato di Abilitazione Professionale per guidare un veicolo da Noleggio Con Conducente. Per tale motivo, le forze dell’ordine pare non abbiano potuto non procedere con la multa e anche il ritiro della patente.

Il rapper sarebbe riuscito a tornare in albergo, verso cui si stava appunto dirigendo, a bordo di un taxi. Una disavventura che gli costerà una multa e non solo. Ovviamente, quanto accaduto non ostacolerà il suo tour Black Pulcinella Summer Tour, dei prossimi giorni. Clementino si sposterà dal 16 luglio fino al 20 agosto tra molte città d’Italia. Lui stesso ha poi precisato che queste date sono in aggiornamento.

Nei giorni scorsi, è uscita fuori la notizia che Clementino canterà insieme a Jasmine Carrisi e Al Bano. Il brano è Nessuno mai ed è disponibile su tutte le piattaforme e in radio proprio dalla giornata di oggi, venerdì 15 luglio 2022. Dopo aver condiviso l’esperienza a The Voice Senior, Albano Carrisi ha deciso di dare ascolto a sua figlia e di prendere parte a questo progetto.

Di recente, i fan del famoso rapper napoletano l’hanno ritrovato sul piccolo schermo con Lorella Boccia al timone della 15esima edizione di Made in Sud. Il programma comico di Rai 2 ha accolto quest’anno, nella conduzione, i due volti portando una ventata d’aria nuova. A causa del Covid-19, Clementino Made in Sud, Clementino dà forfait: perché è saltata la conduzione (gossipetv.com)non ha preso parte a una delle puntate della trasmissione.

“Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante”, scriveva rammaricato il cantante di Cos Cos Cos. Ora bisognerà capire se in futuro i suoi fan avranno ancora la possibilità di rivederlo alla conduzione del programma.