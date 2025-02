Clementino, “bastard**ta” a Loredana Bertè: la reazione della rocker

Prima puntata di The Voice Senior 2025 e primo colpo basso tra i giudici. A tirarlo ci ha pensato Clementino, bersaglio Loredana Bertè. In studio si è presentato Luigi Lusi, 60enne romano che da decenni fa l’artista di strada in Piazza di Spagna. Nella clip di presentazione, che i giudici non vedono, il musicista ha dichiarato che se si fosse girata la rocker senza dubbio avrebbe scelto lei come coach. Sbarcato in studio ha intonato ‘Roxanne‘ dei Police. Una performance da brividi. In pochi secondi Luigi ha fatto voltare tutti e quattro i giudici, raccogliendo poi l’applauso dell’intero studio, con tanto di standing ovation. Un tripudio anche sui social per l’artista. C’è chi ha addirittura sostenuto che abbia cantato meglio di Sting. A questo punto Clementino ha assestato il colpo basso.

II rapper romano ha pigiato il tasto blocco verso un altro giudice, ossia verso Loredana Bertè, mettendola di fatto fuori dalla scelta che di lì a poco avrebbe dovuto fare Luigi. Tale opzione può essere usata solamente una volta da ogni singolo coach in tutte le blind audition. Lusi, che aveva già in mente di approdare nel team della rocker, ha così dovuto rivedere i suoi piani. Nel frattempo Loredana non ha preso bene il blocco che le ha appioppato il collega.

“Si, sono incaz**ta”, ha dichiarato rivolgendosi a Clementino che si è fatto una risata. La Bertè ha poi continuato a cantarle al rapper: “Adesso te meno proprio, meglio che sparisci”. “Ho fatto bene a bloccare Loredana, così ho mischiato le carte”, ha ribattuto ‘Cleme’. “Ti aspetto fuori. Se vieni qua te ceco un occhio”, l’avvertimento della rocker. Naturalmente il tutto si è svolto senza alcuna cattiveria e in un clima goliardico. Fatto sta che ‘Cleme’ ha fatto, per dirla fuori dai denti’, una ‘bastard**a’. Tra l’altro, per la Bertè, oltre al danno la beffa, visto che Luigi ha scelto di entrare a far parte nel team del rapper campano.

Dopo che Luigi ha lasciato il palco tra gli applausi, Clementino ha narrato un curioso aneddoto, raccontando che un giorno ha incontrato a Roma i Maneskin, prima che sfondassero. E che cosa stavano suonando. “Stavano cantando un pezzo mio e di Rocco Hunt, Capocannonieri”, ha spiegato il rapper. “Poi loro hanno spiccato il volo, bravi”, ha concluso il cantante napoletano.