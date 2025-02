Anna Oxa a The Voice Senior: bugia, chi non l’ha riconosciuta e reazione di Bertè

Anna Oxa ospite nella prima puntata di The Voice Senior 2025. Antonella Clerici, come nelle passate stagioni, ha fatto uno ‘scherzetto’ ai giudici, facendo esibire l’artista senza svelarne l’identità. Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio hanno così pensato di dover valutare una performance di un concorrente. Come è andata? La cantante ha intonato ‘Un’emozione da poco’ ed è stata sontuosa vocalmente, come al solito. La prima a girarsi avendo intuito che non si trattava di un’imitatrice è stata Arisa, poi è stato il turno di Gigi. Clementino, invece, per metà performance è andato ripetendo di credere che non fosse Anna Oxa. Pure la Bertè ad un certo punto ha dato corda al rapper.

“Non è lei”, ha sussurrato Clementino. “Ma no, è lei”, la replica di Arisa. Il rapper campano ha poi trovato sponda in Loredana: “No no no, non è lei”. Alla fine sia la rocker sia ‘Cleme’ si sono comunque voltati. “Ti hanno riconosciuto subito”, ha esclamato la padrona di casa Antonella Clerici. Una piccola bugia visto che, come poc’anzi spiegato, in realtà la Bertè e il collega napoletano hanno manifestato più di un dubbio e si sono girati dopo metà esibizione. A proposito di Loredana. Alcuni telespettatori, memori delle scintille che ci sono state tra lei e la Oxa ad Amici nel 2016, quando entrambe erano giurate del talent di Canale Cinque, erano curiosi di vedere se si salutassero. Ebbene?

Tutto è filato liscio. Loredana, quando Anna ha finito la performance, ha applaudito e quando si è congedata dallo studio le ha dedicato un “ciao bellissima”. Per chi non lo ricordasse, quasi dieci anni fa, durante Amici di Maria De Filippi, all’allora allieva Elodie fu assegnato un pezzo di Mia Martini, la mitica ‘Gli uomini non cambiano’. La Oxa prese parola alla fine dell’esibizione dicendo che la cantante fu vittima del giudizio e della cattiveria: “È importante la sua esperienza per capire che ogni volta che usate un giudizio cattivo su qualcuno, si finisce con massacrare le persone come hanno fatto con Mimì”.

La Bertè non prese benissimo tale dichiarazioni, tuonando: “Non c’entra un c***o il giudizio, è l’ignoranza che l’ha uccisa, perché dicevano che portava iella. Elodie l’ha fatta rivivere, questo è stato un grande omaggio alla memoria di mia sorella”. Acqua passata, a The Voice Senior si è respirato un bel clima. Attriti archiviati e sepolti!