Anna Oxa “immutata” a Domenica In: l’intervista ‘spacca pubblico’

Anna Oxa divide. Sbarcata a Domenica In, è stata intervistata da Mara Venier, innescando una miriade di reazioni social tra i telespettatori che l’hanno seguita. La cantante ha spaccato il pubblico: ci sono stati tanti utenti che hanno sottolineato come sia un’artista unica e interessante, da ascoltare anche nelle sue divagazioni filosofiche, e chi invece ha sostenuto che sia soporifera e barbosa. Tutti d’accordo invece sul fatto che pare che il tempo per lei si sia fermato. La Oxa è infatti apparsa impeccabile e bellissima, praticamente ‘immutata’.

La chiacchierata con la padrona di Domenica In, a tratti è stata difficile da comprendere e da seguire, tanto che la stessa Venier, in un paio di frangenti, ha detto candidamente di essersi persa nei discorsi della cantante che ha filosofeggiato sulla vita, sulla morte, sull’arte, sulla musica. Insomma su tutto. In alcuni passaggi, ‘Zia Mara’ ha chiesto A, la musicista ha risposto Z. D’altra parte non sarebbe la Oxa, per alcuni superbamente magnetica, per altri noiosa all’inverosimile.

Nulla da dire invece sulla sua carriera musicale e artistica. Nel corso dell’ospitata sono stati mostrati alcuni spezzoni di alcune sue performance: voce cristallina, talento strepitoso, personalità sontuosa. Naturalmente è stato anche mandato in onda quel pezzo di storia del Festival di Sanremo 1978 in cui la Oxa cantò “Un’emozione da poco”, brano poderoso e immortale della discografia italiana.

L’artista ha anche parlato della sua vita attuale. Un’esistenza condotta immersa nella natura, in una zona montana, lontana dal chiasso delle città e dal rumore del mondo dello spettacolo.

Mara Venier, missione compiuta

Missione compiuta per Mara Venier che ha portato a casa un’intervista con poche sbavature, nonostante qualcuno pensasse che non ce l’avrebbe fatta e che la Oxa in qualche modo avrebbe palesato della stizza. “Sai che tanti mi hanno detto: ‘Vedrai che non riuscirai a intervistarla, verrà con gli occhiali scuri e…” E invece guardati che bella che sei, ti sei raccontata. Non avevo dubbi”, ha rivelato la conduttrice veneziana al termine della chiacchierata con Anna Oxa.