Claudio Sona di Uomini e Donne a Detto Fatto: ecco cosa ha combinato l’ex tronista

Claudio Sona torna sul piccolo schermo ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto insieme a mamma e zia

Claudio Sona si racconta da Bianca Guaccero. Nuova incursione sul piccolo schermo per l’ex tronista di Uomini e Donne ospite nello studio di Detto Fatto. Claudio ha preso parte al programma in onda su Rai 2, partecipando ad una sfida in famiglia che ha visto contrapporsi mamma e zia. Claudio ha inoltre dato i voti ai look delle celebrità insieme a Giovanni Ciacci, mostrandosi sorridente e disinvolto davanti alla telecamera. Il giovane veronese, classe 1987, è rimasto nel cuore di milioni di affezionati ammiratori anche dopo la fine della relazione con Mario Serpa. I due si sono detti addio la scorsa estate e da allora Claudio si è lanciato a capofitto nel lavoro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti continuato ad essere impegnato nella gestione del locale di cui è titolare ma allo stesso tempo ha continuato a strizzare l’occhio al mondo dello spettacolo. Dopo la fine del programma di Canale 5, Claudio ha anche dato alle stampe il libro La danza del girasole. Il volume è stato scritto a quattro mani con la scrittrice Agnese Serrapica.

Claudio Sona in tv con mamma Margherita e zia Adriana

Messa da parte la delusione per la fine della storia d’amore con Mario Serpa che ha fatto sognare i fans del programma di Maria De Filippi, Claudio Sona torna a far sorridere nel ruolo di giudice di un’inedita sfida tutta in famiglia. L’ex tronista è infatti stato ospite di Bianca Guaccero a Detto fatto insieme alla mamma Margherita e alla zia Adriana per un divertente contest di cucina. Claudio ha rivelato che quando era bambino d’estate andava in vacanza da zia Adriana che lo viziava con deliziosi manicaretti. Decisamente più monotona la cucina di mamma Margherita appassionata di funghi. Durante il programma è intervenuto anche papà Eros che ha confermato le parole del figlio. Nella gara ai fornelli le due donne si sono così sfidate nella preparazione di un piatto a base di radicchio. Alla fine della gara Claudio ha decretato la vittoria di zia Adriana.

Claudio Sona: la famiglia prima di tutto

Per Claudio Sona la famiglia viene prima di tutto. Proprio in famiglia l’ex tronista si è rifugiato dopo la fine dell’amore con Mario Serpa. Dopo una serie di tira e molla i due giovani, tra le coppie più amate nate nel programma di Maria De Filippi, si sono infatti detti addio. I due si sono lasciati definitivamente lo scorso giugno. La coppia era entrata in crisi già nella primavera del 2017, pochi mesi dopo la scelta al Trono Gay di Uomini e Donne, per poi tornare insieme durante il periodo natalizio. La rottura tra Claudio e Mario è ormai definitiva e in questi ultimi mesi tra i due non sono mancati battibecchi e frecciatine via social. Per entrambi ormai è tempo di voltare pagina.