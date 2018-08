Uomini e Donne news: Claudio Sona risponde alle frecciatine di Mario

Uomini e Donne news: Claudio Sona replica a Mario Serpa

Claudio e Mario di Uomini e Donne non stanno più insieme da tempo. Ma nell’ultimo periodo l’ex corteggiatore, oggi opinionista del Trono Gay e del Trono Classico, non ha risparmiato frecciatine e stoccate al modello e imprenditore veronese sui social network. Frecciatine alle quali Claudio non ha dato importanza, tanto da non replicare mai su Instagram o Facebook. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, però, l’ex tronista ha voluto chiarire il suo punto di vista e i motivi del suo comportamento. “Mario mi punzecchia via social? Io cerco sempre un confronto ma alzo il telefono, non rispondo via social. In questo caso c’è purtroppo poco da chiarire: ci sono storie d’amore che iniziano e che finiscono. La nostra è finita. Anche le cose belle possono arrivare a una conclusione”, ha puntualizzato Claudio.

“Vedo spesso gente che si insulta via social, che regola pubblicamente le proprie situazioni. Mi fanno ridere perché di solito risultano trash. Io sono abituato a non lavare in piazza i miei panni”, ha chiarito Claudio Sona di Uomini e Donne. E poi ancora: “Alle provocazioni non rispondo, tutto qui. Sorrido, non mi resta altro da fare, soprattutto quando interviene gente che non sa nulla di me e si inventa situazioni mai accadute. Tutto questo gioco dei social è spesso nocivo: se mi devono fare una domanda o hanno qualcosa da dirmi, mi trovano al bar”.

Perché Claudio e Mario si sono lasciati per la seconda volta

Claudio e Mario si sono lasciati nella primavera del 2017, pochi mesi dopo la scelta al Trono Gay di Uomini e Donne. Sono poi tornati insieme durante il periodo natalizio, per poi lasciarsi definitivamente lo scorso giugno. I motivi della rottura? Non sono mai stati svelati del tutto, ma pare che l’amore sia finito.