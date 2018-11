Claudio Sona a Storie Italiane: l’ex tronista di Uomini e Donne fa un appello importante

Claudio Sona offeso da un video che circola in Rete nelle ultime settimane

Claudio Sona invita i ragazzi omosessuali a non avere paura e a seguire il proprio cuore. L’ex tronista di Uomini e Donne, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, è intervenuto a commentare la diffusione in Rete di un video in cui un giovane siciliano dichiara di essere guarito dall’omosessualità grazie alla religione e a Gesù. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi si è detto offeso dalle parole del ventenne palermitano. Durante la trasmissione in onda oggi venerdì 23 novembre su Rai1, Claudio ha voluto farsi sostenitore della causa dei gay che sempre più spesso, ancora oggi, si trovano purtroppo a fare i conti con pregiudizi e discriminazioni. Il giovane imprenditore veronese ha dichiarato di essere credente e di essere ben accetto nella sua parrocchia, dove può contare sulla vicinanza e l’amicizia del parroco e degli altri fedeli. Claudio ha voluto inoltre fare un appello a tutti i giovani in ascolto. L’ex tronista ha invitato tutti a perseguire il proprio percorso interiore e a non farsi condizionare da fattori esterni.

Claudio Sona e Mario Serpa: protagonisti del primo trono gay

Claudio Sona è stato sentimentalmente legato a Mario Serpa. I due sono stati infatti i protagonisti indiscussi del primo trono gay di Uomini e Donne. La loro storia d’amore ha fatto sognare i fans del programma di Maria De Filippi. Anche se Claudio e Mario si sono ormai definitivamente detti addio il pubblico continua ad amarli e seguirli. Dopo la rottura Claudio e Mario non si sono risparmiati frecciatine e battute al vetriolo ma i rancori sembrano ormai essere acqua passata e ciascuno ha trovato la propria strada.

Claudio Sona sbarcherà all’Isola dei Famosi

Claudio Sona, che sempre più spesso vediamo sul piccolo schermo in veste di opinionista, potrebbe presto tornare in tv da protagonista. L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe infatti essere tra i concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. I casting per il programma Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi sono partiti e tra i nomi dei possibili concorrenti circola anche quello di un altro volto noto al pubblico del programma di Maria De Filippi: Giorgio Manetti.