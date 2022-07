Claudio Sona scartato da tutti i reality: “Gay diverso”

Il nome di Claudio Sona è spesso stato associato ai cast dei reality come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, eppure non è mai entrato a farne parte. L’ex tronista di Uomini e Donne in questi anni avrebbe invece voluto intraprendere un percorso televisivo del genere. Dopo il trono gay proposto da Maria De Filippi, Claudio ha iniziato a sperare di poter vivere un’esperienza del genere sotto le luci dei riflettori. Ora si svela in una nuova intervista per PipolTv, dove non trattiene le sue perplessità sulla mancata svolta sul piccolo schermo.

Perché alla fine non partecipa mai a nessun reality? Claudio Sona inizia così l’intervista: “Tutti mi vogliono ma nessuno mi sceglie. Voglio la verità!”. Il modello confessa che da tempo si pone anche lui questa domanda. L’unica risposta che riesce a darsi è: “Ogni volta che ci provo finisce male”. L’ex tronista racconta di aver fatto un provino quattro anni fa per partecipare all’Isola dei Famosi e l’anno dopo per entrare nel cast del Grande Fratello Vip. “Ma niente, ho raccolto solo aria”, afferma con delusione.

Nel 2020 si parlava del suo eventuale arrivo nella Casa di Cinecittà, ma alla fine questo momento non è mai arrivato. Ma l’ex volto del programma di Maria De Filippi crede di avere “una storia poco drammatica” per ricevere un sì dopo un provino. Detto ciò, entra nel dettaglio svelando il suo pensiero su come verrebbe scelto il cast di questi programmi televisivi.

“Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura ‘tremendo’. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta”

Sebbene abbia una fanbase abbastanza forte, per Claudio quel sì non arriva. Crede, però, di non aver sbagliato in niente. Racconta di essere rimasto sempre soddisfatto dai casting che ha svolto. A questo punto, si lascia andare a una dichiarazione che potrebbe creare polemiche. Lui stesso fa una premessa prima di rivelare qual è il suo reale pensiero.

“Non voglio provocare nessun tipo di reazione, ma c’è da dire che sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione. Sono molto ‘sulle mie’. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere”

Nel frattempo, Claudio Sona non è diventato amico di nessun volto noto appartenente al mondo della tv e dello spettacolo: “No. Con qualche ‘vip’ faccio delle uscite, delle bevute in giro per Milano o qualche passeggiata. Ma posso dire che questo mondo non mi ha lasciato grandi amicizie che resteranno”. Non vuole dire che qualcuno gli abbia voltato le spalle, in quanto gli sembra “eccessivo”.

Ma è certo di aver avuto delle grandi aspettative “su qualcuno” e si aspettava “un pelino di rispetto in più”. Non intende, però, rivelare l’identità di questa persona che l’ha deluso e non crede di dover chiedere scusa a qualcuno: “Sono gli altri che dovrebbero chiedere scusa a me”.