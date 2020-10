Claudio Sona al Gf Vip? C’è la smentita, per Zorzi in arrivo un modello

Signorini ha promesso al suo concorrente l’arrivo di un altro Vip gay nella Casa, ma non si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne. I casting sarebbero ancora in corso

Non entrerà Claudio Sona al Grande Fratello Vip 5: oggi è arrivata la smentita. Il nome dell’ex tronista era spuntato quando Signorini aveva annunciato l’ingresso di un concorrente gay nella Casa. Tutto è partito da una richiesta di Tommaso Zorzi, che sentendosi un po’ spaesato nelle prime settimane ha chiesto un nuovo concorrente da corteggiare e con cui potrebbe avere più argomenti in comune su cui confrontarsi. Insomma non si aspetta che a varcare la porta rossa sia l’amore della sua vita, ma qualcuno che possa rendergli più interessante la permanenza nella Casa. Un po’ come Elisabetta ha descritto Pierpaolo, per fare un esempio.

Sul Web si è mormorato parecchio su Claudio Sona e qualcuno era certo che sarebbe entrato proprio lui. I dubbi erano già tanti, anche perché lui è amico di Tommaso quindi erano praticamente nulle le probabilità che potesse esserci un corteggiamento tra i due. E infatti oggi è arrivata la smentita su Claudio Sona al Gf Vip. A dare per certo che non sarà lui il nuovo concorrente gay è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Nella sua ultima rubrica delle Chicche a Casa Chi, Parpiglia ha spiegato che Sona ha fatto i provini ma che non ci sarà tra i nuovi ingressi.

Insomma, il giornalista ha confermato ufficialmente che non sarà Claudio il concorrente gay in arrivo per Zorzi, spiegando anche che loro due sono amici quindi non potrebbe nascere nulla. Tommaso invece ha chiesto qualcuno che potrebbe fargli battere il cuore, motivo per cui gli autori sono al lavoro e i casting sono in corso. Su chi potrebbe essere questo ormai celebre e attesissimo concorrente per Zorzi, il giornalista ha detto:

“La persona in questione potrebbe essere un modello non conosciuto che in questo momento è sottoposto al casting. Di più non posso dire”.

Non ha fornito grandi dettagli insomma. Il fatto che sia un modello e che non sia famoso può bastare per escludere alcuni nomi in circolazione. Adesso la vera domanda è: quando ci sarà questo nuovo ingresso? Tommaso freme dopo la promessa di Signorini. La verità è che probabilmente è ancora lontano il tempo in cui potrà conoscere questo concorrente scelto appositamente su sua richiesta.