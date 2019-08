Claudio Sona, periodo maledetto: l’ex tronista va per vie legali, sfogo

Claudio Sona, periodo ‘maledetto’. L’ex tronista decide di andare per vie legali: il lungo sfogo

Periodo maledetto per Claudio Sona. L’ex tronista gay, di recente, è tornato al centro del ciclone in quanto è stata nuovamente scoperchiata la polemica riguardante la sua partecipazione a Uomini e Donne. In breve, dopo la sua scelta, che fu Mario Serpa, uscirono delle indiscrezioni che raccontarono che durante il trono fosse fidanzato con Juan, persona esterna al programma. Le voci a un certo punto si placarono, ma in questi giorni sono riaffiorate. A gettare benzina sul fuoco è stato anche lo stesso Serpa, che tuttora resta convinto che Claudio non sia stato del tutto trasparente. Dal canto suo Sona ha sempre rigettato le accuse. Inoltre oggi, sui suoi profili social, ha denunciato un grave fatto. Non è però chiaro se la questione sia collegata alla querelle in atto riguardante lo show oppure se sia estranea ad essa.

“Ho dato incarico al mio avvocato di denunciare il fatto”

“Sono abituato a far fronte ad aggressioni di vario tipo e da vari fronti, solitamente decido di ignorarle. Oggi, tuttavia, si è superato ogni limite!” L’ex tronista, che si è pronunciato attraverso una Stories Instagram, entra nel merito dei fatti: “Qualcuno ha costruito una falsa chat WhatsApp che mi riguardava e l’ha inviata a una persona amica, con il chiaro intento di seminare discordia tra noi.” A questo punto Sona dichiara di aver scelto di agire per vie legali. “Ho chiesto – ha spiegato – autorizzazione a chi ha ricevuto questa chat e ho dato incarico al mio avvocato di denunciare il fatto presso le autorità competenti.”

“Da questo momento in poi denuncerò tutte le aggressioni”

“Da questo momento in poi denuncerò tutte le aggressioni che riguarderanno la mia famiglia, i rapporti con i miei amici oppure il mio lavoro” è stata la chiosa finale dell’ex tronista. Resta da capire se lo spiacevole accaduto, in qualche modo, sia riconducibile alle polemiche in cui è rimasto invischiato in questi giorni o se invece sia inerente a un caso che nulla ha a che fare con la diatriba accesasi attorno a Uomini e Donne.