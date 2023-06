Claudio Lippi: sparate su gay e Fazio, Rai furiosa lo scarica

Claudio Lippi sembrerebbe trovarsi nell’occhio del ciclone. Alcune sue recenti dichiarazioni, riportate da La Stampa, avrebbero fatto molto discutere, tanto da spingere la Rai, come spiegato in una nota, ad escludere ogni possibile collaborazione con lui. Nel mirino di Lippi sarebbero finiti Fazio e Annunziata, ma anche l’ex responsabile dell’Intrattenimento Stefano Coletta. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni su Fazio e Annunziata: “Propaganda”

Claudio Lippi si era espresso sul recente abbandono di Fazio alla Rai, che nei giorni scorsi era stato al centro di numerose discussioni. Il suo approdo a Discovery era stato accompagnato da voci sul suo nuovo contratto e anche Lippi ha voluto dire la sua a riguardo, sbilanciandosi in modo piuttosto evidente: “Fazio è stato un farabutto: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery” avrebbe detto.

Bersaglio delle frecciate di Lippi anche Lucia Annunziata, che ha recentemente annunciato con una lettera ai vertici Rai il suo addio all’emittente pubblica. “Propaganda, ‘kultura’ con la k” avrebbe detto Lippi, tirando in ballo l’intervista alla ministra Roccella. In Rai servirebbe, secondo il conduttore, un linguaggio popolare, come quello usato da Giorgia Meloni: “Ha vinto le elezioni parlando agli italiani e alle italiane. Serve quel linguaggio lì” avrebbe detto.

Coletta e progetti futuri su Rai 1, le parole di Claudio Lippi

Tra le dichiarazioni, non mancano quelle di Claudio Lippi sull’ex direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta: “Per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo” sostiene il conduttore, avanzando l’ipotesi secondo cui la Rai venga usata per fare coming out. Le affermazioni riportate non sono, ovviamente, sfuggite all’emittente che ha prontamente risposto, rilasciando una nota ed escludendo, di fatto, ogni possibile collaborazione con il conduttore.

E pensare che Claudio Lippi, oltre che sui conduttori Rai, si era espresso anche sui progetti futuri che avrebbe voluto realizzare. Uno di questi, che intendeva chiamare Condominio Italia, si sarebbe collocato, a detta sua, in prima serata su Rai 1. Un secondo progetto, invece, sarebbe stato Ieri, oggi, un vecchio format che parla di televisione, con spezzoni d’archivio. Molto probabilmente, specialmente dopo la nota rilasciata dalla Rai, questi progetti non vedranno mai la luce.

Difficilmente rivedremo Claudio Lippi in Rai dopo ciò che ha detto. Non sarebbe la prima volta, comunque, che il conduttore si lascia andare a dichiarazioni poco piacevoli. In molti ricorderanno il commento, durante una puntata di Da noi a ruota libera in cui fu ospite, ad un ragazzo del pubblico in studio. Per Claudio Lippi le porte della Rai sembrerebbero chiudersi, stavolta per sempre.