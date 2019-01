Claudio e Ginevra, svelato retroscena rottura: D’Angelo senza freni

View this post on Instagram

Questo è uno dei momenti più difficili degli ultimi anni…Non starò qui a parlare di colpe, di mancanze, di responsabilità, non é mai stato il mio modo di fare e non lo farò certo con una storia che per me è stato qualcosa di molto grande, difficile anche da quantificare; di essa voglio portarne rispetto fino all’ultimo. Ero felice, per la prima volta avevo vicino a me una persona speciale con la quale fare tutto, dalle cose piccole come guardare un film sotto le coperte la sera, allo scoprire il mondo viaggiando mano nella mano; alle cose grandi come magari progettare una vita assieme. Ad oggi però per te non è più così e me lo hai detto un mese fa con una semplice chiamata al telefono, dopo una vacanza per noi importante. Dio solo sa quanto ho lottato in queste ultime settimane, ho cercato di capire, di trovare dentro di me le risposte, mi hai visto piangere con i tuoi occhi più volte, ma davanti ad una persona che vuole andare niente conta più. Allora rispetto te, le tue scelte, le tue decisioni, la tua vita, e sappi che nonostante tutto sarò sempre dalla tua parte perché chi ama non può odiare e io (ma come sono sicuro anche te) in questi due anni, ti ho amata tantissimo. Buona vita.