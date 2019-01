Claudio D’Angelo, silenzio rotto su Ginevra: le parole dolorose

Claudio D’Angelo, dopo la fine della love story con Ginevra, rompe il silenzio: le parole dolorose. “Vorrei potervi dire di non preoccuparvi per me, ma sarebbe una bugia…”

The end. Quello che era nell’aria da giorni, oggi ha trovato certezza in un epilogo amaro: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne si sono lasciati ufficialmente. La crisi che li ha investiti non ha avuto un risvolto positivo e la relazione è giunta al capolinea. A dare l’annuncio è stata l’ex corteggiatrice su Instagram. Alle sue parole, poco fa, sono seguite quelle dell’ormai ex fidanzato, che sta vivendo la rottura in maniera intensa e dolorosa. Lui stesso lo confida, sempre via social, tramite una Stories tanto stringata quanto significativa: “Vorrei potervi dire: ‘Sto bene, non preoccupatevi per me…’ ma sarebbe una bugia. La verità è che fa male, molto male”.

“Ci sono state grandi mancanze da parte di Claudio che col passare del tempo sono diventate troppo grandi e inaccettabili”

Nella giornata di oggi, come poc’anzi accennato, è stata Ginevra a rompere gli indugi, confidando che è stata lei a mettere la parola fine alla storia. La svolta è giunta dopo un viaggio a Cuba, momento in cui ha compreso che il rapporto con l’ex tronista non poteva continuare. “Ci sono state grandi mancanze da parte di Claudio che col passare del tempo sono diventate troppo grandi e inaccettabili ai miei occhi”, ha spiegato la Pisani. “Sono stati due anni ricchi di emozione e tanto amore, rispetto e fiducia”.

“L’importante è averci messo il cuore fino alla fine”

D’altra parte, già nella giornata di ieri erano giunti segnali piuttosto chiari della non felice piega che aveva preso la love story. Una Stories pubblicata da Claudio aveva di fatto anticipato la rottura. “L’importante è averci messo il cuore fino alla fine. Fino all’ultima lacrima, fino all’ultima goccia”, scriveva l’ex tronista. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Claudio e Ginevra avevano cominciato una convivenza a Riccione, la città dove D’Angelo lavora da tempo. Oggi la Pisani è tornata a Napoli, dalla sua famiglia d’origine.