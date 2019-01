Claudio e Ginevra si sono lasciati, parla lei: “Avevo delle mancanze”

Uomini e Donne: Claudio e Ginevra non stanno più insieme

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne. Dopo la crisi degli ultimi giorni, l’ex corteggiatrice ha dato l’annuncio su Instagram. A chiudere il rapporto è stata proprio la ventenne napoletana, che ha capito dopo un viaggio a Cuba che il rapporto con l’ex tronista non funzionava più. “Ci sono state grandi mancanze da parte di Claudio che col passare del tempo sono diventate troppo grandi e inaccettabili ai miei occhi”, ha spiegato Ginevra in alcune storie su Instagram. “Sono stati due anni ricchi di emozione e tanto amore, rispetto e fiducia”, ha aggiunto la modella, come potete vedere nel video più in basso.

Le parole di Claudio D’Angelo sulla rottura

Al momento Claudio D’Angelo ha replicato alle parole dell’ex fidanzata Ginevra Pisani con un semplice post su Instagram. “L’importante è averci messo il cuore fino alla fine. Fino all’ultima lacrima, fino all’ultima goccia”, ha scritto l’ex tentatore di Temptation Island. Dopo la scelta a Uomini e Donne Claudio e Ginevra avevano cominciato una convivenza a Riccione, la città dove D’Angelo lavora da tempo. Oggi la Pisani è tornata a Napoli, dalla sua famiglia d’origine.