Claudio e Ginevra: la crisi è confermata ma l’ex tronista spiazza tutti

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono in crisi: ecco il gesto di Claudio

Nonostante la loro storia sia entrata più volte in crisi, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani hanno sempre superato qualsiasi ostacolo. I tantissimi fan della coppia si chiedono se anche stavolta sarà cosi. Qualche ora fa, l’ex corteggiatrice ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha definitivamente confermato il brutto periodo che sta vivendo. In questa scrive: “Sono giorni un po’ particolari della mia vita. Sono sul divano di casa mia a Napoli per cercare di recuperae le energie necessarie per poter parlare, per agire”, conclude poi dicendo: “Mi sento stanca, stanca di pensare”. Il tutto, ovviamente, va a sommarsi al fatto che con Claudio non appaiono più insieme da parecchio tempo. Quindi, la situazione risulterebbe essere abbastanza chiara. Almeno per quel che scrive la ragazza..ma, ecco che uno strano post dell’ex tronista fa pensare ad altro.

Claudio D’Angelo sta tornando da Ginevra Pisani?

Se Ginevra sembra essere abbattuta e demotivata per via di quanto, probabilmente, accaduto con il suo fidanzato, ecco che Claudio sorprende tutti con uno dei suoi colpi di scena. Proprio nelle ultime ore, infatti, D’Angelo è apparso in una Instagram stories mentre prende un aereo. Il ragazzo, appunto, è in aeroporto e sta per partire. Sul selfie che pubblica scrive una frase che riempie di speranza e gioia tutti gli appassionati della coppia: “Quando la vita non ti dà le risposte, vai a prendertele”. Con questo sembrerebbe evidente che Claudio abbia scelto di fare il primo passo per ricongiungersi alla sua amata Ginevra.

Ginevra e Claudio supereranno anche questo momento di crisi?

Dunque, da quanto appena rivelato, le speranze e i presupposti per un ritorno di fiamma pare ci siano tutti. Ora, non ci resta che attendere ulteriori dettagli per capire se i due ex protagonisti di Uomini e Donne potranno ancora continuare ad amarsi o se la loro storia d’amore dovremmo ritenerla chiusa per sempre.