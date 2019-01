Claudio Bisio, scelti gli stilisti che lo vestiranno al Festival di Sanremo: i nomi

Sanremo: resi noti i nomi degli stilisti che lo vestiranno Claudio Bisio al Festival

Chi saranno gli stilisti che vestiranno i tre conduttori del Festival di Sanremo quest’anno? Grazie al settimanale Oggi, e per il momento, sappiamo i nomi delle case di moda scelte da Claudio Bisio. Il conduttore, stando a quanto scritto, sfoggerà un griffe diversa ogni sera. Al momento i designer sicuri sarebbero solo tre, mentre restano in dubbio altre due firme molto note e molto conosciute dagli amanti della moda. Dobbiamo aspettarci un classico completo o forse il conduttore, nelle tre serate del Festival, sperimenterà e mostrerà al pubblico nuovi e originali look? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Claudio Bisio sceglie Armani, Etro e Ferragamo per Sanremo: in bilico anche Gucci e DSquared2

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, come anticipato sopra, Claudio Bisio avrebbe scelto più di uno stilista per gli outfit che sfoggerà al Festival di Sanremo. Confermati, per il momento, sarebbero solo Giorgio Armani, Etro e Salvatore Ferragamo. Altri due case di moda che, al contrario, per ora sarebbero ancora in fase di valutazione ma che, molto probabilmente, verranno scelte dal conduttore, sono invece: Gucci e DSquared2. Ancora niente è emerso invece sui look scelti da Virginia Raffaele e Claudio Baglioni.

Festival di Sanremo; Anna Tangelo pronta a sorprendere con il suo look

Decisa a sorprendere con il suo look, a Sanremo, pare sia Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio avrebbe scelto stilisti di fama internazionale per i suoi abiti che, secondo le ultime indiscrezioni, valorizzeranno al massimo le sue forme e le conferiranno un aspetto seducente e per niente scontato. La cantante di Sora sembrerebbe intenzionata a stupire. Trucco e acconciatura saranno i punti forti del suo outfit e, secondo fonti a lei vicine, starebbe valutando anche l’idea di un nuovo colore di capelli.