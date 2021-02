Claudio Bisio positivo al Covid-19. L’annuncio: “Sto lottando”

Con una serie di Stories e con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Claudio Bisio ha annunciato di essere risultato positivo al Coronaviurs. L’ex giudice di Italia’s Got Talent, sostituito da Joe Bastianich, ha dichiarato che ha poco da raccontare, soprattutto in questo periodo in cui i teatri sono chiusi e la sua tournée teatrale è stata cancellata. Da qualche giorno l’ex padrone di casa di Zelig ha fatto il tampone ed è risultato positivo. Niente di grave, al momento. Visibilmente sciupato, in collegamento dalla sua casa milanese Non ha febbre, ma ha solo una tosse fastidiosa e un po’ di voce abbassata: “Sto bene, sto lottando”.

In questi giorni sarebbe dovuto essere a Roma per presentare un progetto di una serie televisiva dal titolo Tutta Colpa d Freud. Dalla pellicola diretta da Paolo Genovese, uscita nelle sale cinematografiche a gennaio 2014, è stata fatta una miniserie per la tv, in onda su Canale 5, e adesso è stata revisionata. La vicenda è incentrata su uno psicologo che lascia la moglie e si ritrova ad allevare da solo tre figlie.

Bisio, positivo al Covid-19, lascerà l’onore e l’onere ai suoi colleghi e al regista Rolando Ravello per raccontare la serie tv in questione. L’incontro con la stampa, sarebbe dovuto essere virtuale per i giornalisti ma in presenza per gli attori a Roma:

“Io sono qua a casa, in quarantena, chiuso come tanti noi italiani. Io, un po’ di più, causa positività. In attesa di tornare ad essere negativo, e ad uscire di casa e rincontrarvi”

Claudio Bisio ha il Coronavirus: madre morta durante il primo lockdown

Durante il primo lockdown di marzo 2020, l’attore e conduttore ha perso la madre, scomparsa a novantuno anni. Una perdita resa ancora più dolorosa dalla situazione d’emergenza.

Claudio Bisio aveva spiegato che le cause della morte del genitore non sono state chiarite e che lui e la sua famiglia non sapranno mai se la donna è morta per colpa del Coronavirus e per altre patologie.

La cosa più brutta, aveva raccontato, è stato non poterla abbracciare. Andava a trovarla con mascherina e guanti, ma la mamma non comprendeva perchè non potesse avvicinarsi a lei.

Il bilancio della sua esperienza durante il lockdown non è stato delle migliori. Ha provato una sensazione che non riesce ancora a spiegarsi, un periodo di luce e ombre che ha messo in evidenze fragilità e mancanze.