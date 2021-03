Claudio Baglioni su Canale 5: le anticipazioni sullo show musicale

Arriva su Canale 5 Claudio Baglioni con tre serate evento e lo farà con uno show evento a maggio 2021 per festeggiare 50 anni di carriera. La collocazione del programma musicale coprirà la prima serata del venerdì e lo vedrà protagonista assoluto con tanta musica e numerosi ospiti al suo fianco. All’inizio dell’anno Rai Pubblicità aveva annunciato Andiamo Avanti, show con protagonista Baglioni e Pierfrancesco Favino. In questo caso i numerosi ostacoli causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno reso problematica la sua realizzazione tanto di rimandarlo a tempi migliori. Questo doveva essere un collage di momenti di spettacolo fra musica, cinema e teatro animato dai due protagonisti del Festival di Sanremo 2018.

Sembra che ci sarebbe stato uno stop provvisorio sullo show musicale previsto su Rai 1. Al suo posto è andata in onda la seconda edizione de Il Cantante Mascherato e attualmente vi è al venerdì Canzone Segreta di Serena Rossi, che ha fatto il pieno di ascolti nonostante le numerose critiche. Sul primo canale della Tv di Stato Baglioni aveva trionfato con il concerto evento nel 2018, Al Centro, con un concerto spettacolare trasmesso dall’Arena di Verona nel 2018. In quell’occasione furono oltre 3,5 milioni di spettatori, 23% di share, a seguire l’evento televisivo memorabile già entrato di diritto nella storia della Rai.

Le tre serate di Baglioni di Canale 5 avranno lo stesso riscontro? Come sempre le reti guadagnano linfa vitale da questi grandi eventi, capaci di raccogliere grandi masse di pubblico davanti al piccolo schermo. Sarà un viaggio emozionante per ripercorrere tutti i suoi più grandi successi musicali con cui diverse generazioni sono cresciute. Come non ricordare Avrai, Mille Giorni di Te e di Me, Porta Portese, Amore Bello, Io me ne Andrei, Via, Noi no, E tu come stai? e Amori in Corso.

Baglioni su Canale 5 a maggio 2021: il suo ultimo album e tour rimandato

A distanza di sette anni, il 4 dicembre scorso è uscito il suo nuovo album di inediti dal titolo In Questa Storie che è la Mia, preceduto dal singolo io Non Sono Lì che ha scalato le classifiche musicali. Il tour 2020 Dodici Note, invece, è stato rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia da Coronavirus ancora in corso. Sono state cancellate per dodici date alle Terme di Caracalla di Roma.