Ascolti tv ieri 12 marzo 2021: Canzone Segreta trionfa e batte Ciao Darwin

Bene il debutto di Canzone Segreta di Serena Rossi. Lo show di Rai 1, andato in onda venerdì 12 marzo 2021 in prima serata, non ha ottenuto un alto gradimento da parte del pubblico social, ma ha trionfato. Come rivelano gli ascolti tv e auditel di ieri, infatti, la prima puntata ha racconto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Molte sono state le critiche raccolte sui social e la condivisione, quasi all’unanime, che Canzone Segreta ricordi Il Senso della Vita di Paolo Bonolis. Similitudini si sono riscontrate anche con i programmi Ti Sento di Pierluigi Diaco e le memorabili carrambate di Raffaella Carrà. La ripetizione è stato l’elemento chiave dello show che ha portato quasi alla noia, ma gli ascolti tv dicono il contrario. Sette ospiti hanno tentato di emozionarsi fino alle lacrime e di dare al pubblico una carica emotiva che non è arrivata. Canale 5, invece, ha puntato sull’usato sicuro.

Dopo sei mesi di programmazione del Grande Fratello Vip, l’azienda si è affidata, per il secondo anno consecutivo, a Bonolis e alle repliche di Ciao Darwin. Sembra essere tornati a marzo 2020 nel periodo del primo lockdown: in fondo dal punto di vista dell’emergenza sanitaria da Coronavirus è cambiato poco o nulla; ci ritroviamo con regole restrittive, passaggi da giallo in arancione e quasi tutta l’Italia in rosso fino a dopo Pasqua. Ciao Darwin in replica è riuscito a tenere testa al diretto competitor: sono stati 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share a seguire Chic Vs Choc. Un programma, questo, capace di dimostrare sempre una certa freschezza, non annoiare mai i telespettatori e fonte sicura di bacino di ascolti inesauribile.

Ascolti tv ieri e auditel: i dati della prima serata di venerdì 12 marzo 2021

Su Rai 2 The Good Doctor 4 è stato visto da 1.380.000 spettatori pari al 5% di share mentre The Resident 2 905.000 spettatori e 4.2% di share. Bene Quarto Grado che ha fatto meglio de Le Iene su Italia 1. Il programma di Davide Parenti ha ottenuto 1.335.000 spettatori, 7,2% di share. Nuzzi su Rete 4, invece, è stato seguito da 1.549.000 spettatori e il 7,8% di share.

Su La7 Propaganda Live ha conquistato 1.086.000 spettatori con uno share del 5,8%. Su TV8 Venom ha segnato l’1,8% con 463.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.346.000 spettatori e il 5,1%.