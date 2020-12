Claudio Baglioni, la (sua) verità sui (non) ritocchini: parla il cantante

Ritocchino si, ritocchino no. Claudio Baglioni da anni viene discusso oltreché per i suoi lavori musicale anche per dei presunti ‘rimaneggiamenti’ al viso. In molti sono convinti che l’artista romano 69enne sia ricorso al bisturi per darsi una ventata giovanile in tempi non sospetti. Tra coloro che hanno tentato di fargli le pulci a più riprese, figura Striscia la Notizia, che più di una volta l’ha fatto finire nella popolare rubrica ‘Fatti e rifatti’. E Claudio? Che dice?

Probabilmente stanco e stufo delle insinuazioni, Baglioni ha preso carta e penna ed ha scritto a Dagospia, smentendo di essersi mai rivolto di sua spontanea volontà alla chirurgia estetica. In effetti però pare che il suo volto, rispetto agli anni del passato, sia piuttosto cambiato. Claudio, a tal proposito, ha dichiarato quanto segue, non disdegnando una punta di sarcasmo:

“Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (“La mia vita mi ha cucito così”, il chirurgo mi ha cucito colà), vorrei rassicurarvi a proposito del “Taglia e cuci” di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90). Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio”.

L’incidente a cui fa riferimento Baglioni è quello risalente al 3 novembre del 1990, in cui rimase lui stesso fu vittima. Si schiantò con la sua Porsche a Roma, in via della Camilluccia, nei pressi della sua dimora che ha sede nel quartiere Monte Mario. L’impatto fu violento, contro un muro. Dalle ricostruzioni, pare che il cantante, vista anche la nottata piovosa, perse il controllo della vettura dopo aver incrociato i fari abbaglianti di un’altra automobile proveniente in senso opposto.

Al momento del botto, come riportarono le cronache, Baglioni viaggiava senza cintura di sicurezza. All’epoca si temette molto per l’artista che dovette fare i conti con varie lesioni e diversi danni fisici. Al viso si ferì alle labbra, alle mani e, soprattutto, alla lingua, con un taglio di circa otto centimetri. Proprio il taglio a cui fa riferimento Claudio nella lettera inviata a Dagospia nelle scorse ore.

In seguito all’incidente subì alcune operazioni. Particolarmente delicata quella alla lingua, eseguita tramite laser. Altra paura che allora si fece strada, fu quella di non poter più vedere e sentire il cantante cantare. Fortunatamente non fu così: Baglioni si riprese e poté proseguire la sua carriera. Carriera che tutt’oggi perdura.