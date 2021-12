Claudio Baglioni, ex moglie delusa: “Non mi vuole neppure come amica”

Amarezza e delusione. Si può sintetizzare così l’intervista che Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni, ha rilasciato al settimanale Di Più. La donna – che ha ispirato il celebre brano Questo piccolo grande amore – prova ancora un sentimento forte nei confronti dell’ex marito e sognava di mantenere con il cantautore un rapporto d’amicizia. Col tempo, però, pare che l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo abbia voluto allontanarsi del tutto dal suo passato.

Paola Massari ha ammesso:

“Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre. Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”

La storia d’amore tra Claudio Baglioni e Paola Massari

Claudio Baglioni e Paola Massari si sono conosciuti nel 1971, a Roma, a una fiera di elettronica che stavano visitando con le rispettive classi. Lui aveva venti anni, lei sedici e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Una vicenda che ha ispirato Baglioni per una delle sue più celebri canzoni: Questo piccolo grande amore.

E sì, era proprio Paola la ragazza con “la maglietta fina”. I due sono poi convolati a nozze nel 1973 e nel 1982 sono diventati genitori di Giovanni. Nel 1994 è avvenuto il divorzio. Nessun motivo scatenante, stando alle dichiarazioni della Massari, ma solo un allontanamento graduale, dettato forse dal fatto che si erano sposati troppo giovani e col tempo erano cambiati.

Il rapporto oggi tra Claudio Baglioni e l’ex moglie Paola Massari

Oggi Claudio Baglioni e Paola Massari, nonostante un figlio in comune, non hanno più alcun tipo di rapporto come spiegato dalla donna:

“Fino a pochi anni fa avevamo un rapporto di familiarità e di confidenza che consideravo inevitabile. Quel bene non toglieva niente a nessuno. Poi, poco alla volta, è sfumato, senza che io lo abbia voluto e ora il presente è orfano di quel bene. Non è ciò che meritavamo e soprattutto non è ciò che meritava una storia importante come la nostra. È triste e incomprensibile, per me, vivere nell’assenza della persona a me più cara e significativa, insieme a mio figlio e ai miei familiari”

Non è chiaro il motivo per il quale Claudio Baglioni abbia deciso di tagliare del tutto i ponti con Paola Massari, che ha ispirato tante altre sue canzoni. Questo lungo rapporto, sbocciato in età adolescenziale, ha inevitabilmente condizionato la vena artistica del 70enne.

Oggi Claudio Baglioni è legato alla manager Rossella Barattolo

Dopo la separazione da Claudio Baglioni Paola Massari ha avuto altre storie d’amore ma nessuna all’altezza della precedente. Oggi la donna, che ha 66 anni, è single. Baglioni, invece, è legato dalla seconda meta degli Anni Novanta alla manager Rossella Barattolo. Una relazione tenuta al riparo da gossip e pettegolezzi.