Claudio Baglioni annuncia l’addio alle scene: la data del ritiro

Claudio Baglioni ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle scene. Lo scorso giovedì, il cantante ha dato il via al suo tour “aTUTTOCUORE” alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Questa sera, lo show approderà al Forum di Assago di Milano. In occasione del grande evento, Baglioni ha dato una conferenza stampa proprio al Forum, in cui ha dichiarato che presto abbandonerà per sempre il palco. Più precisamente, la voce di “Piccolo grande amore” ha spiegato che ha intenzione di dire addio alla musica nel 2026, concedendosi ancora due anni di concerti prima di posare definitivamente il microfono. Ecco le parole ufficiale del cantautore:

Sono passati 60 anni di palchi e 55 di carriera. È stata una grande avventura, voglio concedermi il giro d’onore, voglio suonare ancora 1.000 giorni e poi chiuderò la mia attività entro il 2026. Devo tanto alla sorte e mi voglio godere questi mille giorni di musica. Spesso ci sono stati successi, qualche volta successi minori, però quando sapevo che forse non ero nel modo giusto mi sono ritirato io, sono stato anche quattro anni senza dischi e concerti. Adesso che di tempo ce n’è meno ho affrettato io i passi e mi sento di dire una cosa, ricordo spesso quello che diceva mio padre, ovvero che dal ring si cerca di scendere sempre quando si è vincenti.

Proprio quest’anno, si compiono i 60 anni di carriera di Claudio Baglioni. Era il 1964 quando, a soli 13 anni, calcò per la prima volta un palco, partecipando a un concorso di voci nuove a Centocelle con il brano di Paul Anka “Ogni volta”. In questo modo, è iniziata la sua scalata al successo, arrivato ufficialmente nel 1972 grazie all’album “Piccolo grande amore“. Difatti, il disco riuscì a vendere 900mila copie e rimase primo nelle classifiche per ben 15 settimane. Da lì, è stato un susseguirsi di traguardi: dai milioni di dischi venduti ai tour sold out, fino alla direzione del Festival di Sanremo nel 2018 e 2019.

A 60 anni dal suo debutto, Baglioni continua a conquistare i palchi di tutta Italia. Il suo tour, diretto da Giuliano Peparini, passerà per le più importanti città del nostro paese e chiuderà il 26 febbraio a Roma, nella sua quinta data al Palazzo dello Sport. Dopodiché, Claudio si concederà altri due anni sulle scene, per poi dire ufficialmente addio al suo più grande amore: la musica.

Claudio Baglioni: le sue storie d’amore

Dopo cinque anni d’amore, nel 1973, Claudio Baglioni ha sposato in gran segreto Paola Massari, la donna che ispirò uno dei suoi più grande successi, “Piccolo grande amore”. Dal loro matrimonio, nasce nel 1982 il figlio Giovanni, al quale dedicò il brano “Avrai”. Nel 1987, ha incontrato per la prima volta Rossella Barattolo, la sua futura manager. La relazione lavorativa si è poi trasformata in un legame più intimo e nel 1994 i due sono andati ufficialmente a convivere. Tuttavia, Claudio e Rossella resero pubblica la loro storia solo nel 2008, lo stesso anno in cui il cantautore divorziò ufficialmente dalla moglie.