Claudia Ruggeri via per sempre da Avanti un Altro: annuncio e motivazioni

‘Miss’ Claudia Ruggeri, volto storico del salottino di Avanti un Altro!, lascia il programma Mediaset. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La ballerina 41enne ha spiegato i motivi dell’addio, ringraziando tutti coloro che l’hanno seguita con affetto in questi anni. Ha preso parte in diversi ruoli al popolare quiz show condotto dall’ex cognato Paolo Bonolis; è presente fin dalla prima edizione della trasmissione iniziata nel settembre 2011.

Claudia Ruggeri lascia Avanti un altro!, i motivi della decisione

“Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto. Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove”. Così la showgirl romana nell’annunciare su Instagram la fine imminente del suo percorso nel programma. La motivazione dell’addio è quindi da ricercare in altri progetti professionali e non in incomprensioni di qualsivoglia tipo con la produzione.

La pausa per la gravidanza, il ritorno e l’addio definitivo

“Miss Claudia” è uno dei volti rappresentativi di Avanti un Altro!. Negli anni ha ricoperto vari ruoli del Salottino del quiz show. Ha vestito i panni della “Supplente”, della “Poliziotta”, della “Miss” e del “Vento del mistero”. Lo scorso anno è stata assente a lungo in quanto è rimasta incinta dando poi alla luce la figlia Valentina, frutto d’amore avuto con Marco Bruganelli, fratello della nota produttrice Sonia. Il 15 settembre di quest’anno è tornata nella trasmissione. Ora l’annuncio dell’addio definitivo. Molti fan, via social, l’hanno salutata con affetto, augurandole il meglio.

Chi è Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri è nata a Roma il 22 ottobre 1983. Nel 2004 ha avuto un piccolo ruolo nel film di Carlo Verdone L’amore è eterno finché dura. Dopodiché si è dedicata alla tv, apparendo nel varietà Chiambretti C’è e poi. In seguito ha iniziato a lavorare come ballerina a Ciao Darwin. Con Paolo Bonolis è anche stata sul set di Domenica In. Dal 2011 è entrata a far parte del Salottino di Avanti un altro.

‘Miss Claudia’ si è sposata nel 2016 con Marco Bruganelli, fratello di Sonia; così è diventata la cognata di Paolo Bonolis. Ruggeri e il marito sono diventati genitori da quasi un anno, accogliendo la piccola Valentina, nata l’8 ottobre 2024.