Claudia Lai, lotta al tumore: “Coronavirus? Non trovo farmaci per cure”

Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan malata di tumore. Coronavirus, allarme rosso: “Non trovo farmaci importanti per le mie cure”. Il post della 37enne

Emergenza senza fine in Italia, stretta nella morsa del coronavirus che continua ad aggredire e, oltre a provocare danni direttamente alle persone, ne alimenta altri collaterali, non meno gravi. C’è carenza di personale sanitario, di posti letto e di farmaci. Claudia Lai, 37 anni e moglie del calciatore Radja Nainggolan, ha testimoniato ciò che sta vivendo sulla sua pelle. Malata di tumore, la donna, poche ore fa, ha fatto sapere di non riuscire a trovare farmaci “importanti” per le sue “cure”, di fatto lanciando l’ennesimo allarme in una situazione tanto surreale quanto drammatica per il Bel Paese. Claudia, inoltre, ha sottolineato come i pazienti oncologici siano persone molto più fragili in quanto meno difese dal punto di vista immunitario.

“È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna”

“Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus”, esordisce Claudia Lai su Instagram, aggiungendo: “Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna…” La situazione è oltre l’emergenziale e al momento l’Italia è in piena lotta per scongiurare un tracollo sanitario, che risulterebbe ancor più disastroso.

Claudia Lai: “Menopausa forzata”

Solo pochi giorni fa, appena prima dello scoppio dell’epidemia del coronavirus in Italia, Claudia Lai si confidava alla Gazzetta dello Sport, facendo sapere che a causa delle cure intraprese non potrà più avere figli: “Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi… Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata. Grazie a Dio ho già due splendide bambine, perché non potrò più avere figli.”