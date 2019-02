Claudia Gerini, la telefonata a Detto Fatto: l’attrice è al settimo cielo

Claudia Gerini diventa Cavaliere della Repubblica: l’annuncio a Detto Fatto

L’attrice romana Claudia Gerini è diventata Cavaliere della Repubblica. La star di Suburra – La Serie lo ha annunciato durante una telefonata a sorpresa a Detto Fatto. Nello spazio dedicato a Giovanni Ciacci e i suoi voti ai look di star ed influencer, il costumista e celebre volto del programma di Rai 2 ha chiamato in diretta l’amica Claudia Gerini. Inaspettatamente, l’attrice ha rivelato di esser diventata Cavaliere della Repubblica. La notizia è stata accompagnata da un’ovazione generale e lo stupore dei presenti. L’ufficialità è stata data proprio dalla Gerini, a cui si è accodato Ciacci che le ha fatto gli auguri da parte di tutti i presenti. L’attrice sta vivendo un bellissimo momento. Solo qualche giorno fa era uscito infatti uno scoop sulla sua vita sentimentale. Claudia si sarebbe nuovamente fidanzata, dopo la fine della storia molto discussa con Andrea Preti.

Claudia Gerini periodo d’oro: l’attrice ha ritrovato l’amore

A dare la notizia dell’amore ritrovato da Claudia Gerini è stato il settimanale Diva e Donna. Dopo la fine della storia molto discussa e tormentata con Andrea Preti, l’attrice, ora in voga con la serie Suburra, si sarebbe fidanzata. È stata paparazzata dal giornale mentre baciava Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito della nipote di Marella Agnelli, scomparsa da pochi giorni. Negli scatti di Diva e Donna, la Gerini esce di fretta dal portone di palazzo Borghese per poi esser raggiunta dal nuovo fidanzato che la saluta con un bellissimo e romanticissimo bacio sulle labbra.

Claudia Gerini e le rivelazioni su George Clooney

Dichiarazioni importanti quelle a cui si è lasciata andare Claudia Gerini durante una puntata del talk di Rai 1, Vieni da Me. Lo scorso settembre, l’attrice era ospite di Caterina Balivo ed ha affermato: “Tanti anni fa ho conosciuto Clooney ad un evento. Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito. Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’. Alla fine Clooney mi ha chiesto il numero e dopo qualche giorno mi ha telefonato. Non ci volevo credere, poi alla fine siamo usciti insieme, non da soli ma anche con altri amici. Una serata piacevole, ma niente di più”, precisando che in quel periodo Clooney non era ancora sposato.