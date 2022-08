Claudia Gerini prende ispirazione da Barbara d’Urso. L’attrice romana, intervistata da Leggo, si è raccontata a ruota libera, narrando dell’impegno profuso nei progetti cinematografici che l’hanno vista protagonista di recente. In uno di questi, per dare più spessore al ruolo in cui si è dovuta calare, ha guardato alla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

A breve, sul grande schermo, la Gerini la si vedrà ne “Il ragazzo e la tigre” e nel film a episodi di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. In “Tiger’s Nest” si è misurata con un personaggio inedito che mai ha interpretato lungo la sua carriera. Ha cioè vestito i panni di una sorta di suora laica guidata da una grande spiritualità e impegnata nella gestione di un orfanotrofio. Le riprese si sono svolte anche in Nepal. “Esperienza pazzesca”, ha chiosato l’attrice.

Capitolo Barbara d’Urso. “Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso”, ha spiegato la Gerini. Chissà se la timoniera di Pomeriggio Cinque troverà le esternazioni dell’attrice elogiative oppure no.

Claudia Gerini e il body positivity

Nei giorni scorsi, la Gerini è spuntata su Instagram con un post che è piaciuto a molti. Motivo? Si è trattato di un contenuto simpatico che inneggia al body positivity. In particolare Claudia si è mostrata in costume ed ha ironizzato in modo sottile e, a detta sua, pure inconscia su chi offre irraggiungibili modelli di perfezione. Così l’interprete capitolina sulla vicenda:

“In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto “pasta lover”, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa, magnamose sto piatto de pasta! Hanno addirittura elogiato il fatto che mostrassi la cicatrice del parto, ma quella era l’appendicite!”.

Claudia Gerini single…

Claudia Gerini, oggi, è single. Lo scorso anno, di questi tempi, stava chiudendo la relazione con Simon, conosciuto nel 2019. La cronaca rosa mormorò che la love story finì per via dei tradimenti di lui. La voce si fece strada dopo che il magazine Diva e Donna pubblicò delle foto del suo ex compagno, immortalandolo a Formentera al fianco di una misteriosa donna mora in atteggiamenti inequivocabili.

Sulla vicenda intervenne la stessa Gerini, chiarendo che non c’era stato alcun tradimento e che la relazione era finita prima che lui venisse intercettato alle Baleari con un’altra donna. Insomma, chi ha parlato di mancanze di rispetto è andato fuori strada. “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”, spiegava l’attrice, mettendo a tacere il gossip del Bel Paese.