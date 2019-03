Claudia Gerini, alla presentazione del nuovo film c’è il suo ex: il gossip

Claudia Gerini e Andrea Preti allo stesso evento: incontri ravvicinati tra i due ex dopo la rottura

Per diverso tempo Claudia Gerini e Andrea Preti sono stati al centro del gossip. Della loro relazione amorosa, soprattutto per via della differenza di età tra i due (lei più grande di lui di ben 17 anni), se ne è tanto parlato. Quando Claudia ha deciso di lasciare Andrea, inoltre, il ragazzo ha in più occasioni dichiarato di non aver preso molto bene la cosa. Per questo motivo, oggi, le foto divulgate da tabloit.it hanno fatto scalpore. Andrea, come è possibile vedere dalle immagini pubblicate sul sito, era presente alla presentazione del film Detective per caso e, allo stesso evento, c’era anche la Gerini, una delle protagoniste della storia.

Claudia Gerini alla prima di Detective per caso, Andrea Preti presente all’evento: il gossip impazza

Vedere Andrea Preti presente ad un evento dove, ovviamente, è andato con la consapevolezza che avrebbe potuto incontrato la sua ex (che è tra gli interpreti della pellicola), ha inevitabilmente fatto esplodere il gossip sul loro conto. Inutile dire che, vista la fine burrascosa della loro storia, gli occhi di tutti sono rimasti puntati sicuramente su di loro. Si sono incontrati? Hanno parlato? In che rapporti sono oggi? Queste e tante altre domande si stanno facendo le persone che, in passato, si sono appassionate alla loro storia d’amore. Claudia Gerini non ha mai palesato rancore nei confronti di Andrea. Lo stesso vale per lui?

Claudia Gerini: “Ecco perché la storia con Andrea Preti è finita”

“La storia con Andrea Preti non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti” aveva dichiarato Claudia Gerini in un’intervista rilasciata a Grazia . “Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”.