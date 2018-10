Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Arriva la smentita ufficiale

Claudia Gerini di nuovo fidanzata dopo Andrea Preti? L’attrice smentisce ufficialmente

Di recente, come molti avranno già visto, aono state pubblicate da Chi delle foto di Claudia Gerini in compagnia di un uomo misterioso che, nel giornale, veniva etichettato come il suo nuovo fidanzato. Interpellata sull’argomento dal settimanale Oggi, però, l’attrice ha smentito categoricamente la notizia che la vedrebbe al momento impegnata sentimentalmente con questa persona. Il signore di bell’aspetto con cui è stata paparazzata insieme, infatti, altro non è che un suo amico storico, che Claudia conosce dall’età di 16 anni.

Claudia Gerini di nuovo innamorata? L’attrice dichiara: “Non ho nessun flirt”

Alle foto pubblicate dal giornale di Alfonso Signori Claudia Gerini ha replicato su Oggi affermando: “Io e quell’uomo siamo amici da tempo. Tra di noi c’è una relazione di amicizia e affetto. Eravamo nella stessa comitiva da ragazzi. Ultimamente ci siamo ritrovati perché le sue figlie frequentano le stesse scuole delle mie e dei figli delle mie amiche più care. Quel giorno non eravamo soli, c’erano anche altri amici. Ma vi pare che se ho un fidanzato segreto lo porto a Villa Borghese? Lui è carinissimo ma non è il mio uomo”.

Claudia Gerini si racconta: ecco perché è finita tra lei e Andrea Preti

Senza troppi giri di parole, qualche mese fa, Claudia Gerini si era espressa anche quando durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia le era stato chiesto di parlare della sua precedente relazione con Andrea Preti. “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti” aveva raccontato l’attrice “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia. Lasciare una persona è triste ma nella vita succede. Non è la fine del mondo”.