Claudia Gerini, la figlia Rosa lascia l’Italia: “Tristissima”

Cambiamenti importanti nella vita privata di Claudia Gerini. Presto l’attrice romana dovrà fare a meno della presenza quotidiana della figlia Rosa, avuta diciotto anni fa dall’ex marito Alessandro Enginoli. Un matrimonio durato appena due anni, dal 2002 al 2004, e giunto al termine proprio pochi mesi dopo la nascita della bambina. Che oggi è una splendida maggiorenne, con la passione per lo spettacolo proprio come la madre e per questo pronta a spiccare il volo.

Rosa Enginoli, che raggiungerà la maggiore età a maggio, è riuscita ad entrare in un collage americano, la rinomata New York University. La figlia di Claudia Gerini studierà teatro e cinema: una grande soddisfazione visto che per gli studenti stranieri non è semplice entrare in una università del genere. Ma la ragazza, con tenacia e determinazione, è riuscita a superare tutte le selezioni. Tra l’altro la NYU è tra gli istituti scolastici più cari al mondo: il costo delle tasse per ogni anno scolastico è di poco superiore ai 50mila dollari.

Un vero orgoglio per Claudia Gerini, che al settimanale Grazia ha dichiarato:

“Sono felice per lei anche se io sarò tristissima all’idea di averla lontana. Ma è un ciclo, è giusto che sia libera di fare le sue esperienze. Ha già dimostrato di essere una bravissima attrice, anche se non è detto che segua questa strada. Potrebbe occuparsi di scrittura o di sceneggiatura. Mi fa piacere che abbia scelto lo spettacolo, significa che sono riuscita a trasmetterle il mio amore per questo lavoro”

Rosa Enginoli – che partirà per l’America a settembre – ha già recitato in piccoli ruoli in tv e al cinema. Il debutto è avvenuto sul grande schermo, da adolescente, nella pellicola Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi. Successivamente è stata scelta per la fiction Rai L’Aquila, grandi speranze.

Al momento non è chiaro se Rosa continuerà a fare l’attrice: di sicuro il suo futuro è nel mondo dello spettacolo. Prima di vivere nuove esperienze, però, l’interprete vuole studiare, imparare e fare una importante esperienza all’estero. Una soddisfazione per mamma Claudia Gerini.

Pure la sorella minore di Rosa, Linda, sembra indirizzata verso questo mondo. La Gerini ha confidato che la sua secondogenita, avuta dodici anni fa dall’ex compagno Federico Zampaglione leader dei Tiromancino, ha una spiccata propensione per la musica, anche se al momento ha ancora le idee confuse data la giovane età.

Claudia Gerini ha già chiarito che supporterà sempre le sue “bambine”, ben conscia che sapranno farsi valere indipendentemente dalla sua popolarità e dal suo percorso.