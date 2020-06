Vacanze con famiglia allargata per Claudia Gerini. Come fa sapere il settimanale Nuovo, con tanto di servizio fotografico, l’attrice romana ha deciso di condividere con l’ex storico Federico Zampaglione lo stesso villino a Fregene, sul litorale laziale. L’ex leader dei Tiromancino e la star del cinema italiano hanno preso questa decisione per il bene della figlia Linda, che oggi ha 10 anni. Dopo l’emergenza Coronavirus la piccola ha bisogno di avere vicino a sé entrambi i genitori e così è stata accontentata. Zampaglione si è presentato con la nuova fidanzata (che secondo gli ultimi gossip sposerà a breve, Coronavirus permettendo), l’attrice teatrale Giglia Marra, con la quale fa coppia fissa dal 2017. La Gerini è invece arrivata con il nuovo compagno, l’imprenditore Simon conosciuto un anno fa durante una vacanza in montagna. Dunque Claudia sta seguendo le orme di Alessia Marcuzzi, pioniera tra i personaggi famosi delle famiglie allargate…

Claudia Gerini e Federico Zampaglione sono rimasti in buoni rapporti

Claudia Gerini e Federico Zampaglione si sono lasciati nel 2016 dopo undici anni insieme. Il motivo della loro rottura? Era semplicemente finito l’amore. Ma non sono scomparsi l’affetto e la stima tanto che sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene della piccola Linda. Claudia è inoltre mamma di Rosa, 16enne avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli che vuole seguire le orme materne. Anche la ragazza è presente a Fregene, con la madre, la sorella minore e tutta l’allegra comitiva. Nelle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 25 giugno, la Gerini è stata immortalata mentre faceva rifornimento per la sua famiglia allargata. Da sola l’ex ragazza di Non è la Rai si è recata al supermercato per una spesa grande e variegata, adatta a tutte le varie esigenze.

Chi è Simon, il nuovo compagno di Claudia Gerini

Simon è un imprenditore romano che ha la stessa età di Claudia Gerini, ovvero 48 anni. I due fanno coppia fissa dal 2019: si sono innamorati dopo una vacanza a Cortina con le rispettive famiglie. Pure Simon, proprio come la Gerini, ha due figli nati da un precedente rapporto. In una recente intervista l’attrice non ha escluso la possibilità di convolare presto a nozze col nuovo compagno.