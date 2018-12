Claudia Gerini e Federico Zampaglione: di nuovo insieme a Natale

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: insieme durante le festività natalizie

Natale in famiglia per l’attrice Claudia Gerini, che ha trascorso questi giorni di festa con l’ex compagno Federico Zampaglione. Con il leader dei Tiromancino, nonché padre della sua seconda bambina Linda, la relazione è terminata nel 2016. Ma fin da subito, appena dopo la rottura, l’ex coppia ha mantenuto ottimi rapporti per il bene della figlia, frutto del loro amore. Conclusa anche la love story con Andrea Preti, durata un anno, l’attrice romana dedica tutto il suo tempo alla piccola Linda e al lavoro da attrice. Infatti, da febbraio la vedremo su Netflix con Suburra 2. E intanto, il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione continua a rappresentare per lei un importante punto di riferimento.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: “Insieme per sentirsi parte di un progetto d’amore”

Come aveva dichiarato a Grazia, la Gerini dichiara che, nonostante la storia con il leader dei Tiromancino sia finita, hanno continuato ad andare d’accordo e la loro bambina non si è mai accorta di nulla. Una storia giunta al capolinea senza strascichi o tradimenti, il che permette all’ex coppia di essere ancora una famiglia per la figlia Linda. Tanto da passare le festività natalizie insieme, come si può notare dallo scatto dell’attrice sul suo profilo Instagram. Nell’immagine appaiono tutti e tre abbracciati e felici intenti a scattarsi un selfie natalizio accompagnato da una dolce didascalia: “Insieme. Per condividere e per sentirsi parte di un progetto d’amore“.

Claudia Gerini single dopo la rottura con Andrea Preti

Non è finita nel migliore dei modi la storia tra Claudia Gerini e Andrea Preti, modello, attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, terminata dopo circa un anno. L’ex musa di Carlo Verdone è intervenuta più volte per smentire le accuse che il suo ex compagno le ha rivolto. “Non ho trattato male Andrea Preti. Ci si frequenta e si soffre nella vita, succede. Ci si conosce, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti. Poi, a un certo punto, si decide se andare avanti o no“, ha commentato l’attrice durante un’intervista. Insomma, la Gerini ha precisato di essere stata molto onesta con lui e di avergli detto tutto in faccia.