Claudia Gerini è tornata insieme all’ex fidanzato: chi è

Claudia Gerini di nuovo al centro della cronaca rosa. L’attrice romana è stata sorpresa dai paparazzi di Diva e Donna con un ex fidanzato: Simon Clementi. I due si sono recati insieme alla festa di un’amica e a quanto pare starebbero vivendo un ritorno di fiamma. L’ennesimo colpo di scena nella tormentata e mai banale vita privata dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Claudia Gerini e l’imprenditore Simon Clementi sono stati legati dal 2019 al 2021. Sembrava una storia d’amore importante, con tanto di presentazioni in famiglia, ma poi è arrivata la rottura come un fulmine a ciel sereno. Ora il clamoroso riavvicinamento. Davanti all’obiettivo dei fotografi nessun bacio o effusione da parte di Claudia e Simon ma secondo i beninformati la passione tra i due sarebbe riesplosa.

In alcune immagini pubblicate dalla rivista, poi, si vede Simon che tiene per un braccio la Gerini. Per tutta la serata lui avrebbe dato la sensazione, agli occhi degli altri invitati, di essere più coinvolto di Claudia in questo ritorno di fiamma. “Cercava, senza sosta, di conquistare le attenzioni dell’attrice”, ha spifferato il magazine edito da Cairo Editore.

L’attrice e il suo cavaliere, durante la festa di compleanno, si sono divertiti con tutti gli ospiti tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo come Nancy Brilli, Lillo, Marco Travaglio, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. La scorsa estate Claudia Gerini ha frequentato un altro uomo: l’attore Tony Schiena.

Un flirt passeggero visto che, con l’arrivo dell’inverno, Claudia Gerini ha preferito tornare tra le braccia di Simon Clementi. Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata da parte dei diretti interessati. Se son rose fioriranno (di nuovo)…

Chi è Simon Clementi: la storia d’amore con Claudia Gerini

Claudia Gerini e Simon Clementi si sono conosciuti nel 2019 a Cortina, dove entrambi erano in vacanza con i rispettivi figli. Come l’attrice, Simon è padre di due figli nati da una precedente relazione ormai conclusa. L’incontro tra l’imprenditore e l’interprete è avvenuto durante un aperitivo: prontamente si sono scambiati i numeri di telefono e per mesi si sono sentiti solo telefonicamente.

Successivamente si sono incontrati per un appuntamento e da allora non si sono più lasciati. Il 2020 non è stato un anno semplice per la coppia, che ha dovuto fare i conti con la separazione forzata a causa della pandemia. Nel 2021, poi, la rottura.