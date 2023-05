Claudia Gerini e le rivelazioni su Brad Pitt, Johnny Depp e Verdone

Claudia Gerini ha recentemente rilasciato un’intervista a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nella trasmissione radiofonica, “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1. L’attrice ha parlato a tutto tondo della sua carriera e della sua vita, ricordando anche annedoti che hanno attirato l’attenzione dei media. Ad esempio, ha ricordato dell’incontro avuto con Brad Pitt durante una cena a Venezia. Ai tempi, Claudia si trovava con il suo fidanzato, mentre Brad era insieme al collega Edward Norton per presentare il noto film “Fight Club”. Gerini ha ammesso di aver sempre preferito uomini con l’aspetto mediterraneo, ma quando ha visto Pitt di persona, ha dovuto ricredersi:

Ho sempre amato gli uomini con la carnagione scura e gli occhi scuri, e quando si parlava di Pitt dicevo: vabbé, il classico americano biondo con gli occhi azzurri. Poi però… Ero a cena a Venezia col mio fidanzato e c’erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare ‘Fight Club’. A fine cena Pitt si spostò dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell’accendino.

Tuttavia, la vera passione di Gerini è Johnny Depp. Durante un incontro a Roma avvenuto di recente, in cui c’era anche l’attore americano, Gerini gli si avvicinò e gli disse di essere dalla sua parte durante il processo contro Amber Heard. Aggiunse anche un “I love you” e gli mise un biglietto con il suo numero di cellulare dentro il cappello. Purtroppo, Depp non la richiamò mai.

Gerini ha anche parlato della sua relazione con Carlo Verdone, con il quale ha recitato in alcuni dei film più importanti della sua carriera. I due si frequentavano molto durante le riprese di “Viaggi di nozze” e avevano anche avuto un flirt. Tuttavia, Gerini decise di interrompere la relazione, dicendo di non essere adatta a essere la sua compagna. Ma come sono i rapporti oggi tra i due attori?

Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Mi sono un po’ sottratta a questa relazione ma tra noi c’è un sentimento di grandissima amicizia.

Oggi, l’attrice è single da due anni e ha dichiarato di credere che gli uomini forse non la corteggiano molto perché hanno timore di lei, a causa della sua indipendenza e autonomia. A tal proposito, la protagonista di “Grande, grosso e Verdone” ha anche rivelato di essere una campionessa di biliardino e di aver umiliato l’ex premier Matteo Renzi in una partita, il quale non si aspettava fosse così brava.

Restando in tema politico, durante l’intervista, l’attrice ha anche commentato la scelta del vestito bianco da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la sua visita al Papa: “Io non mi sarei vestita così per andare dal Papa, è come andare ad un matrimonio vestiti di bianco, avrei messo qualcosa di lilla. Non è stato un errore fondamentale, forse poteva fare un po’ più di attenzione”.